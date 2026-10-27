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Loại quả thanh mát cực sẵn ở chợ, giúp khỏe tim, mát gan lại chống lão hóa

Thứ Ba, 05:45, 27/10/2026
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VOV.VN - Su su là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt nhờ hương vị thanh mát, dễ ăn và dễ chế biến. Tuy có mức giá rất bình dân, quả su su lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng đáng kinh ngạc cùng vô số đặc tính sinh học có lợi cho sức khỏe.

 

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quả su su là lựa chọn tuyệt vời cho người đang cần theo dõi đường huyết hoặc mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 nhờ chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Dinh dưỡng trong su su giàu chất xơ hòa tan cùng các hợp chất thực vật có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin trong cơ thể. Nhờ đó, việc ăn su su giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp

Sự kết hợp giữa chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa trong su su mang lại lợi ích toàn diện cho hệ tuần hoàn. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, giãn mạch máu và điều hòa huyết áp hiệu quả ở những người có nguy cơ cao huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan giúp liên kết với cholesterol xấu (LDL) tại đường tiêu hóa và đào thải ra ngoài, giảm thiểu đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

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Su su là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt nhờ hương vị thanh mát, dễ ăn và dễ chế biến. (Ảnh: VTC News)

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Ăn su su thường xuyên giúp hệ tiêu hóa của bạn vận hành trơn tru hơn nhờ lượng nước dồi dào và hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ trong su su đóng vai trò là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột (prebiotics), giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện chức năng đại tràng. Thói quen bổ sung su su vào bữa ăn giúp ngăn ngừa táo bón, giảm đầy hơi và hạn chế tình trạng viêm nhiễm đường ruột.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên và hiệu quả

Nếu bạn đang xây dựng một chế độ ăn kiêng giữ dáng, su su chắc chắn là thực phẩm không thể bỏ qua. Loại quả này chứa rất ít calo (chỉ khoảng 19 calo trên 100g) nhưng lại cực kỳ giàu nước và chất xơ. Khi tiêu thụ su su, bạn sẽ cảm thấy nhanh no và duy trì cảm giác no lâu hơn, từ đó dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày mà không sợ bị thiếu hụt vi chất.

Tăng cường miễn dịch và chống lão hóa

Quả su su cung cấp lượng Vitamin C tự nhiên đáng kể – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Vitamin C giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, chất này còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da giữ được độ đàn hồi, làm chậm sự xuất hiện của vết nhăn và giúp vết thương nhanh lành.

Giải độc gan và tăng cường chức năng gan

Các hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid trong su su giúp bảo vệ các tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Thói quen ăn su su luộc hoặc nấu canh giúp thanh nhiệt, hỗ trợ gan đào thải độc tố tốt hơn và giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Loại quả này đặc biệt phù hợp cho những người muốn tìm kiếm giải pháp giải độc cơ thể nhẹ nhàng từ thực phẩm tự nhiên.

Để cơ thể hấp thụ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng, bạn nên ưu tiên chế biến su su bằng các phương pháp lành mạnh như luộc, hấp hoặc xào nhanh với ít dầu mỡ. Khi gọt vỏ su su, bạn nên đeo găng tay hoặc gọt dưới vòi nước chảy để tránh phần nhựa tươi bám dính vào da tay gây khô rát hay khó chịu. Nên chọn mua những quả su su tươi, vỏ xanh non, gai mềm và không có vết dập nát hay mốc hỏng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của cả gia đình.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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