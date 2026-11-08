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Loại quả vừa lạ vừa quen, biết cách dùng miễn dịch thăng hạng, ngừa lão hoá

Chủ Nhật, 14:00, 08/11/2026
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VOV.VN - Quả thanh mai từ lâu đã trở thành thức quả được săn lùng nhờ vị chua ngọt thanh mát và hương thơm đặc trưng. Không chỉ là món ăn vặt giải nhiệt tuyệt vời, loại quả nhỏ bé này còn được ví như một "kho báu" dinh dưỡng với hàng loạt tác dụng tích cực cho sức khỏe.


Tăng cường hệ miễn dịch 

Quả thanh mai là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên vô cùng phong phú. Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong loại quả này đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng kích thích sự sản sinh và hoạt động của các tế bào bạch cầu – những "chiến sĩ" bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Việc tiêu thụ thanh mai thường xuyên trong mùa hè không chỉ giúp củng cố "hàng rào" miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm cúm, ho, sốt khi thời tiết thay đổi, mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo mô và đẩy nhanh tốc độ phục hồi tổn thương của cơ thể.

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Quả thanh mai là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên vô cùng phong phú.

Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong quả thanh mai có khả năng bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) – nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong thanh mai còn hỗ trợ tăng độ đàn hồi của thành mạch, cải thiện khả năng lưu thông máu và giảm bớt áp lực lên tim, từ đó góp phần duy trì chỉ số huyết áp ở mức ổn định và hạ thấp nguy cơ đột quỵ hay đột quỵ do biến chứng tim mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Vị chua nhẹ tự nhiên của quả thanh mai chứa các axit hữu cơ có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị, từ đó hỗ trợ quá trình phân giải và hấp thụ thức ăn diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là sau các bữa ăn nhiều mỡ. Chất xơ trong quả giúp hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nó còn có đặc tính nhuận tràng, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn.

Chống tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da

Đối với phái đẹp, quả thanh mai được coi là một "thần dược" chống lão hóa tự nhiên đến từ núi rừng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Anthocyanin, Vitamin C và Vitamin E trong trái thanh mai tạo thành một lá chắn chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do – những phân tử không ổn định là tác nhân hàng đầu phá hủy tế bào da, gây ra nếp nhăn, thâm nám và tình trạng chảy xệ. Không chỉ dừng lại ở đó, Vitamin C trong thanh mai còn kích thích cơ thể sản sinh Collagen tự nhiên, giúp làn da giữ được độ đàn hồi, căng mịn và hồng hào từ sâu bên trong, đồng thời làm giảm thiểu tác hại của tia UV cũng như ô nhiễm môi trường lên làn da.

Tăng cường sức khỏe xương

Loại quả mọng này có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm trong cơ thể. Điều này rất có lợi cho những người mắc các bệnh như viêm và đau khớp. Việc tiêu thụ thanh mai thường xuyên giúp giảm bớt tình trạng sưng tấy, xoa dịu các cơn đau dai dẳng, làm giảm hiện tượng cứng khớp vào buổi sáng và thúc đẩy quá trình phục hồi các mô sụn tổn thương, giúp người bệnh vận động linh hoạt hơn.

Dù thanh mai mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời, bạn cũng cần bỏ túi một vài lưu ý cấu trúc vỏ ngoài của quả thanh mai có nhiều khe nhỏ li ti, rất dễ tích tụ bụi bẩn, cát hoặc các loại vi sinh vật. Bạn nên ngâm thanh mai trong nước muối loãng từ 15–20 phút, sau đó rửa lại nhẹ nhàng dưới dòng nước sạch trước khi thưởng thức.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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