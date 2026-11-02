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Loại rau bạn ăn thường xuyên sẽ bổ máu, dưỡng xương khớp, tăng miễn dịch

Thứ Hai, 05:45, 02/11/2026
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VOV.VN - Rau bí (hay đọt bí, ngọn bí) là loại rau dân dã vô cùng quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. Không chỉ hấp dẫn bởi độ giòn ngọt tự nhiên khi xào hay nấu canh, rau bí còn được ví như một "liều thuốc bổ tự nhiên" nhờ chứa hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất vô cùng phong phú.

 

Nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất

Rau bí chứa nhiều vitamin thiết yếu như A, C và K, cùng với các khoáng chất như sắt, canxi và magiê. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể bằng cách hỗ trợ chức năng miễn dịch, cải thiện thị lực và thúc đẩy xương chắc khỏe. Thường xuyên ăn lá bí ngô đảm bảo cơ thể bạn nhận được những chất dinh dưỡng thiết yếu này, hỗ trợ các chức năng sinh lý tối ưu và ngăn ngừa thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Rau bí là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và tạo môi trường đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ còn giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tăng cảm giác no và giảm lượng calo tổng.

Thường xuyên ăn rau bí có thể cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, giảm đầy hơi và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột cân bằng, góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

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Thường xuyên ăn rau bí có thể cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, giảm đầy hơi.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao trong rau bí đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C được biết đến là chất kích thích sản sinh bạch cầu, rất cần thiết để chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm. Tác dụng bảo vệ này hỗ trợ cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, giúp cơ thể chống chịu tốt hơn với cảm lạnh thông thường, cúm và các bệnh nhiễm trùng khác. 

Bổ sung sắt, ngừa thiếu máu

Rau bí rất giàu sắt, một khoáng chất thiết yếu cho việc sản xuất hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Sắt rất quan trọng trong việc vận chuyển oxy khắp cơ thể, đảm bảo các mô và cơ quan hoạt động hiệu quả. Hàm lượng vitamin C trong loại rau này giúp tăng cường hấp thụ sắt, giúp cơ thể dễ dàng sử dụng khoáng chất quan trọng này. 

Ngoài ra, folate hỗ trợ sự hình thành và trưởng thành của hồng cầu. Thường xuyên ăn rau bí có thể giúp duy trì mức hemoglobin khỏe mạnh, tăng cường năng lượng và ngăn ngừa mệt mỏi do thiếu sắt.

Đặc tính chống viêm

Các hợp chất hoạt tính sinh học có trong rau bí sở hữu tác dụng chống viêm, giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như viêm khớp, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Bằng cách tiêu thụ rau bí, bạn có thể hưởng lợi từ các hợp chất tự nhiên ức chế phản ứng viêm, làm giảm các triệu chứng như đau khớp và sưng tấy. 

Hỗ trợ sức khỏe xương

Rau bí là nguồn cung cấp tuyệt vời canxi, magiê và vitamin K, tất cả đều cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Canxi là khoáng chất chính chịu trách nhiệm về mật độ xương, trong khi magiê giúp hấp thụ canxi vào cấu trúc xương. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa xương và giúp giảm nguy cơ gãy xương. 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các dưỡng chất trong rau bí, bao gồm kali, magiê và chất chống oxy hóa, góp phần vào sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ natri và làm giãn thành mạch máu. Magiê hỗ trợ chức năng cơ tim và giúp ngăn ngừa rối loạn nhịp tim. Chất chống oxy hóa trong rau bí chống lại stress oxy hóa, một yếu tố chính trong sự phát triển của bệnh tim.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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