English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới lại cực sẵn ở chợ Việt

Thứ Hai, 14:00, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được các nhà khoa học xếp vào nhóm rau tốt nhất cho sức khỏe, cải xoong không phải là loại thực phẩm đắt đỏ hay khó tìm. Tại Việt Nam, đây là loại rau quen thuộc, xuất hiện phổ biến ở các chợ và siêu thị. Vậy ăn cải xoong có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Theo The Mirror, một nghiên cứu được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xếp hạng các loại rau dựa trên các chất dinh dưỡng mà chúng có và mật độ của các chất dinh dưỡng đó.

Chỉ có một loại rau đạt điểm tuyệt đối 100 và đó không phải là một loại thực phẩm hiếm, đắt tiền. Loại rau đó chính là cải xoong.

Loại rau lá này, với hương vị cay nồng đặc trưng, ​​đã vượt qua cải thảo, cải cầu vồng, lá củ dền và rau bina để giành vị trí đầu bảng.

loai rau duoc binh chon la tot nhat the gioi lai cuc san o cho viet hinh anh 1
Rau cải xoong có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, giàu vitamin A và kali hơn so với các loại rau diếp thông thường.

Báo cáo của CDC đã nghiên cứu hơn 40 loại "trái cây và rau quả giàu dinh dưỡng", được mô tả là "những thực phẩm có liên quan mật thiết nhất đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính". Các nhà khoa học trước tiên đã lập ra "danh sách sơ bộ" các loại thực phẩm này dựa trên các tài liệu khoa học hiện có và hướng dẫn dành cho người tiêu dùng, sau đó tính toán điểm mật độ dinh dưỡng cho từng loại thực phẩm.

Các loại rau thuộc họ cải (cải xoong, bắp cải Trung Quốc, cải bẹ xanh, cải xoăn, rau arugula) và rau lá xanh (cải cầu vồng, lá củ cải đường, rau bina, rau diếp xoăn, xà lách lá) tập trung ở nửa trên của danh sách, trong khi các loại rau thuộc nhóm màu vàng/cam (cà rốt, cà chua, bí mùa đông, khoai lang), hành (hành lá, tỏi tây), cam quýt (chanh, cam, quýt chanh dây, bưởi) và quả mọng (dâu tây, mâm xôi) tập trung ở nửa dưới.

Thuộc họ Brassicaceae, cải xoăn có quan hệ họ hàng gần với bắp cải, cải xoăn, củ cải và mù tạt. Tiến sĩ Amy Lee, trưởng bộ phận dinh dưỡng của công ty Nucific, chia sẻ với Delish rằng : "Rau cải xoong có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu vitamin A và kali hơn so với các loại rau diếp thông thường. Nó cũng giàu vitamin C, là nguồn cung cấp canxi, sắt và vitamin E, cũng như vitamin K và vitamin B6".

Lợi ích sức khoẻ của cải xoong

  • Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol: Cải xoong chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là carotenoid (lutein và zeaxanthin),  giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hạn chế các cơn đau tim, đột quỵ. Ngoài ra, cải xoong còn chứa các gốc nitrat tự nhiên giúp làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên tim.
  • Ngăn ngừa loãng xương: Nhiều người thường nghĩ đến canxi khi nói về xương, nhưng Vitamin K mới là nhân tố quyết định giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ cải xoong mỗi ngày, bạn đã cung cấp đủ lượng Vitamin K cần thiết, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương ở người lớn tuổi.
  • Tăng cường hệ miễn dịch: Với hàm lượng Vitamin C dồi dào (thậm chí nhiều hơn cả cam/chanh trên cùng một trọng lượng), cải xoong là "vũ khí" tuyệt vời giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Vitamin C kích thích sản sinh bạch cầu, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.
  • Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả: Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm cho thực đơn Eat Clean hoặc giảm cân, cải xoong là lựa chọn hoàn hảo. Một chén cải xoong chỉ chứa khoảng 4 calo.
  • Bảo vệ thị lực, giảm mỏi mắt: Hai chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong cải xoong là những hợp chất thiết yếu để bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính. Chúng cũng giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.
  • Thanh lọc cơ thể, giải độc gan: Trong Đông y, cải xoong có tính hàn, vị hơi đắng và hăng, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc rất tốt. Ăn cải xoong giúp kích thích các enzyme giải độc trong gan, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.
ca_chua.jpg

Ăn cà chua mỗi ngày: Lợi hay hại cho sức khỏe?

VOV.VN - Cà chua là thực phẩm quen thuộc, được dùng phổ biến trong nhiều món ăn như salad, nước ép hay món nấu. Dù giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng hiểu rõ việc ăn cà chua hàng ngày có thực sự phù hợp hay không.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không thể phân biệt bằng mắt thường, làm sao tránh mua phải chân gà bẩn
Không thể phân biệt bằng mắt thường, làm sao tránh mua phải chân gà bẩn

VOV.VN - Sau vụ phát hiện hơn 10.000 tấn chân gà chuẩn bị tuồn ra thị trường, nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào để tránh mua phải loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi chuyên gia cho rằng người tiêu dùng gần như không thể phân biệt bằng mắt thường?

Không thể phân biệt bằng mắt thường, làm sao tránh mua phải chân gà bẩn

Không thể phân biệt bằng mắt thường, làm sao tránh mua phải chân gà bẩn

VOV.VN - Sau vụ phát hiện hơn 10.000 tấn chân gà chuẩn bị tuồn ra thị trường, nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào để tránh mua phải loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi chuyên gia cho rằng người tiêu dùng gần như không thể phân biệt bằng mắt thường?

Bí mật làm đẹp từ muối biển: Những lợi ích không phải ai cũng biết
Bí mật làm đẹp từ muối biển: Những lợi ích không phải ai cũng biết

VOV.VN - Muối biển không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên nhờ chứa nhiều khoáng chất có lợi, giúp làm sạch da, giảm dầu thừa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

Bí mật làm đẹp từ muối biển: Những lợi ích không phải ai cũng biết

Bí mật làm đẹp từ muối biển: Những lợi ích không phải ai cũng biết

VOV.VN - Muối biển không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên nhờ chứa nhiều khoáng chất có lợi, giúp làm sạch da, giảm dầu thừa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

Ăn rau gì giúp giảm mụn? Những loại rau tốt cho làn da bạn nên bổ sung
Ăn rau gì giúp giảm mụn? Những loại rau tốt cho làn da bạn nên bổ sung

VOV.VN - Rau xanh không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể mà còn góp phần hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh. Bổ sung các loại rau phù hợp trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện tình trạng mụn và nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Ăn rau gì giúp giảm mụn? Những loại rau tốt cho làn da bạn nên bổ sung

Ăn rau gì giúp giảm mụn? Những loại rau tốt cho làn da bạn nên bổ sung

VOV.VN - Rau xanh không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể mà còn góp phần hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh. Bổ sung các loại rau phù hợp trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện tình trạng mụn và nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe