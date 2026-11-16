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Loại rau giá rẻ ở chợ, là vị thuốc bổ máu, dưỡng tim lại tốt cho xương khớp

Thứ Hai, 05:45, 16/11/2026
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VOV.VN - Từ lâu trong mâm cơm người Việt, các loại rau dền đã trở thành món ăn giải nhiệt quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cây dền gai lại là một vị thuốc lành tính với giá trị trị liệu cực tốt.

 

Thúc đẩy sức khỏe xương khớp, giảm đau nhức

Một trong những công dụng nổi bật nhất của dền gai là hỗ trợ hệ xương khớp. Nhờ hàm lượng canxi và magie dồi dào, dền gai giúp tăng mật độ khoáng của xương, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Trong dân gian, bài thuốc kết hợp dền gai cùng các vị thuốc nam khác thường được dùng để giảm đau nhức gai cột sống, thoái hóa khớp và đau lưng nhẹ.

Bổ máu và phòng ngừa thiếu máu

Hàm lượng sắt cao trong dền gai đóng vai trò cốt lõi trong việc sản xuất hemoglobin – protein vận chuyển oxy trong tế bào hồng cầu. Việc bổ sung dền gai vào thực đơn giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi ở người thể trạng yếu hoặc phụ nữ sau sinh.

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Một trong những công dụng nổi bật nhất của dền gai là hỗ trợ hệ xương khớp.

Kháng viêm và làm lành vết thương

Nhờ các hợp chất flavonoid và tannin tự nhiên, dền gai sở hữu đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm cực tốt. Lá dền gai tươi giã nát đắp ngoài da giúp làm dịu vết thương, giảm sưng tấy do mụn nhọt, viêm da, dị ứng hoặc vết côn trùng cắn, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Lượng chất xơ dồi dào trong đọt non dền gai hoạt động như một chất kích thích nhu động ruột, giúp thúc đẩy quá trình di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa. Ăn dền gai thường xuyên giúp làm mềm phân, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột phát triển khỏe mạnh.

Bảo vệ tim mạch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các chất chống oxy hóa thuộc nhóm polyphenol cùng vitamin C trong dền gai giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) – nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong cây còn hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, hỗ trợ ổn định chỉ số đường huyết tự nhiên.

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng

Với đặc tính ít calo, không chứa chất béo bão hòa nhưng lại rất giàu chất xơ và protein, rau dền tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Đây là thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Theo Đông y, rau dền có tính mát, vị ngọt nhạt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu rất tốt. Vào những ngày hè oi bức, một tô canh rau dền nấu tôm hoặc nấu thịt băm sẽ giúp giải nhiệt cơ thể, làm mát gan và hỗ trợ điều trị rôm sảy, mụn nhọt hiệu quả.

Điều trị mụn

Dền gai có nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể, đặc biệt là trong quá trình giải độc. Thêm vào đó, cây có tính mát và khả năng diệt khuẩn cao nên điều trị mụn rất tốt, đặc biệt là các loại mụn ẩn. Theo các bài thuốc dân gian, cây dền gai còn được sử dụng để chữa các triệu chứng mẩn ngứa, mề đay do tiếp xúc với rơm rạ, nổi mẩn đỏ.

Dù mang lại vô vàng lợi ích, bạn vẫn cần lưu ý một số điểm sau để tận dụng tối đa dưỡng chất từ rau dền:

- Hàm lượng Axit Oxalic: Rau dền chứa một lượng axit oxalic có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi và kẽm. Do đó, người bị sỏi thận hoặc gút nên hạn chế ăn quá nhiều.

- Không hâm lại rau dền để qua đêm: Giống như nhiều loại rau xanh khác, rau dền chứa nitrat. Nếu để qua đêm, vi khuẩn có thể phân hủy nitrat thành nitrit – chất không tốt cho sức khỏe. Hãy nấu lượng vừa đủ cho mỗi bữa ăn.

- Kết hợp đa dạng: Bạn có thể chế biến rau dền thành nhiều món ăn ngon miệng như canh rau dền nấu tôm, rau dền luộc chấm mắm tỏi, hoặc xào tỏi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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