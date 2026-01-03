中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Loại vỏ trái cây bổ gấp nhiều lần ruột, phơi khô sẽ hóa "thuốc quý" cho sức khỏe

Thứ Bảy, 14:10, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người có thói quen vứt bỏ vỏ quýt sau khi ăn mà không biết rằng mình đang lãng phí một "vị thuốc quý" trong y học cổ truyền và dinh dưỡng hiện đại. Vỏ quýt, chứa hàm lượng tinh dầu và chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với phần ruột, mang lại những công dụng vô cùng kinh ngạc.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Vỏ quýt là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời giúp kích thích hệ tiêu hóa và làm giảm các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, khó tiêu hoặc buồn nôn. Các tinh dầu tự nhiên trong vỏ quýt có khả năng thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn được xử lý nhanh hơn và ngăn ngừa tình trạng tích tụ khí trong dạ dày.

Giảm ho và tiêu đờm hiệu quả

Vỏ quýt khô (trần bì) nổi tiếng với khả năng điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho có đờm, viêm phế quản và hen suyễn. Các hoạt chất trong vỏ quýt giúp làm loãng dịch nhầy, làm sạch phổi và làm dịu cổ họng bị kích ứng, đặc biệt hiệu quả khi được pha thành trà ấm cùng với một chút mật ong vào mùa lạnh.

loai vo trai cay bo gap nhieu lan ruot, phoi kho se hoa thuoc quy cho suc khoe hinh anh 1
(Ảnh minh họa: VTV Times)

Kiểm soát hàm lượng cholesterol và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu khoa học cho thấy vỏ quýt chứa một lượng lớn flavonoid và sắc tố polymethoxyflavones (PMFs), có khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu một cách tự nhiên mà không gây tác dụng phụ. Việc tiêu thụ các hợp chất này thường xuyên giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ thành mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch nguy hiểm.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ chất chống oxy hóa

Hàm lượng vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong vỏ quýt đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do và vi khuẩn. Sử dụng trà vỏ quýt hàng ngày giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường và giúp các tổn thương bên trong mau lành hơn.

Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh ung thư

Vỏ quýt chứa limonene và các flavonoid đặc thù có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính, đặc biệt là ung thư da, ung thư vú và ung thư đại tràng. Những hoạt chất này không chỉ ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào mà còn hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, tạo ra một môi trường không thuận lợi cho sự hình thành của các khối u

Làm đẹp da và trị mụn từ bên trong

Nhờ đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ, vỏ quýt thường được sử dụng để thanh lọc cơ thể, giúp làn da trở nên sáng mịn và giảm tình trạng mụn trứng cá. Tinh dầu từ vỏ quýt còn giúp cân bằng độ ẩm trên da, thu nhỏ lỗ chân lông và làm mờ các vết thâm, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ và đầy sức sống cho những ai biết tận dụng loại nguyên liệu rẻ tiền này.

Ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm cân

Vỏ quýt có khả năng cải thiện độ nhạy của Insulin, giúp cơ thể kiểm soát mức đường huyết ổn định hơn, điều này cực kỳ có lợi cho những người đang đối mặt với nguy cơ tiểu đường. Đồng thời, các chất xơ hòa tan trong vỏ quýt còn tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối một cách an toàn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Tổng hợp)
