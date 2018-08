Lợi ích của dầu dừa để điều trị bệnh tuyến giáp

Hỗ trợ giảm cân: Tăng cân không rõ nguyên nhân là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh tuyến giáp. Tăng cân có thể là do hormon tuyến giáp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất của bạn. Dầu dừa có thể giúp giảm cân nhờ các axit béo trong nó thúc đẩy sự trao đổi chất. Tăng cường trao đổi chất: Hormone tuyến giáp đóng một vai trò quan trọng trong cách hoạt động của tế bào và ảnh hưởng đến mức độ trao đổi chất của bạn. Tuyến giáp hoạt động kém có thể khiến bạn ít năng lượng và mệt mỏi. Dầu dừa có thể ngăn ngừa các vấn đề của tuyến giáp nhờ các axit béo có trong nó được chuyển thành năng lượng và thúc đẩy sự trao đổi chất. Chống viêm: Đau cơ và khớp thường gặp ở những người bị suy giáp. Viêm khớp thường do mức độ hormone tuyến giáp thấp. Dầu dừa có tác dụng trực tiếp trong việc ức chế viêm và có hiệu quả cao trong điều trị suy giáp. Làm giảm táo bón: Lượng hormon tuyến giáp thấp làm chậm chức năng của đường tiêu hóa, bao gồm ruột non và ruột già. Ngoài ra, nó góp phần làm suy yếu sự co bóp của đường tiêu hóa, chất thải khó di chuyển ra ngoài dẫn đến táo bón. Dầu dừa có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp làm mềm phân của bạn. Xử lý da khô: Da khô, bong tróc và ngứa là một vấn đề phổ biến liên quan đến suy giáp. Sự trao đổi chất chậm do tuyến giáp hoạt động kém làm giảm mồ hôi, dẫn đến khô da. Dầu dừa có chứa các axit béo sẽ giúp khôi phục lại độ ẩm bị mất và cải thiện sức khỏe của da. Ngăn ngừa rụng tóc: Khi tuyến giáp không hoạt động đúng cách, tóc dễ gãy, rụng. Một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Endocrinology và Metabolism cho thấy rằng hormon tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến nang tóc. Để điều trị rụng tóc, sử dụng dầu dừa nguyên chất massage da đầu và để nó qua đêm. Gội đầu lại vào buổi sáng hôm sau, nên làm cách này vài lần một tuần để có kết quả tốt nhất. Khi gặp các vấn đề về tuyến giáp, bạn nên sử dụng dầu dừa nguyên chất, có thể ăn 2-4 thìa canh dầu dừa mỗi ngày. Ngoài ra, có nhiều cách để sử dụng dầu dừa như thêm vào trà, cà phê hoặc sữa nóng,sinh tố, salad và súp.

