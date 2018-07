Lợi ích của hạt chia sẽ làm bạn bất ngờ

Hạt chia cải thiện chức năng tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao giúp ruột luôn hoạt động bình thường và giảm kích ứng ruột. Hệ thực vật đường ruột yêu các loại thực phẩm giàu chất xơ và hạt chia sẽ hỗ trợ vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa của bạn. Cơ thể nhận được những khoáng chất thiết yếu: Với những người không dung nạp lactose trong sữa thì hạt chia là sự thay thế tốt để bổ sung canxi. Ngoài ra, chúng cũng chứa các khoáng chất khác như magiê, phốt pho và mangan. Chất chống oxy hóa: Các gốc tự do gây tổn thương tế bào, có thể dẫn đến mọi thứ từ lão hóa đến ung thư. Những chất chống oxy hóa trong hạt chia sẽ làm giảm sự phát triển của các gốc tự do. Giảm cân: Hạt chia có khả năng đốt cháy chất béo, nó có thể giúp bạn trong quá trình giảm cân của bạn. Hạt chia khi ăn tạo ra một chất giống như gel có thể làm cho bạn cảm thấy no nhanh hơn. Xương chắc khỏe hơn: 1 chén hạt chia có chứa 18% lượng canxi cần thiết cáo hàng ngày của bạn. Do đó, việc ăn hạt chia thường xuyên chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến sức khỏe của xương. Ngoài ra, các khoáng chất như magiê và boron trong hạt chia giúp cơ thể hấp thụ Vitamin D. Vitamin D giúp cơ thể bạn sử dụng tất cả canxi hấp thu được dễ dàng hơn. Ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2: Chế độ ăn nhiều chất xơ ngăn chặn insulin có thể kích hoạt bệnh tiểu đường. Chế độ ăn nhiều chất xơ không chỉ ngăn ngừa bệnh tiểu đường, mà còn giúp kiểm soát bệnh dễ dàng hơn. Giải độc cơ thể: Hạt Chia hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giải độc tố tự nhiên. Chất chống viêm của chúng giúp ngăn ngừa và làm lành các tổn thương ở tế bào. Cung cấp Omega-3: Axít béo Omega-3 giảm viêm, ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng kết hợp với chế độ ăn uống của bạn. Hạt chia là một nguồn axit béo omega-3 phổ biến mà cơ thể dễ dàng hấp thụ. Giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh: Những Omega-3 tuyệt vời trong hạt chia hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Sự kết hợp đáng của Omega-3, khoáng chất vi lượng và đặc tính chống viêm của hạt chia sẽ làm giảm huyết áp và thậm chí ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Hạ thấp cholesterol: Các axit béo omega-3 và hàm lượng chất xơ cao của hạt chia có thể làm giảm nồng độ cholesterol LDL có hại.

