Lợi ích của việc uống nước ép củ dền và nước cam mỗi ngày

Cách làm nước ép củ dền và nước cam

Nguyên liệu: Củ dền - ½ nước cam

Cách làm: Cho vài miếng củ dền tươi cắt nhỏ và 1/2 cốc nước cam vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn các nguyên liệu. Sau đó cho nước ép vào cốc và không lọc. Bạn có thể uống nước trái cây này mỗi sáng trước khi ăn.

Lợi ích của việc uống nước ép củ dền và cam mỗi ngày

Giảm huyết áp

Nước cam và củ dền chứa axit nitric và vitamin C làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu, giúp giảm huyết áp cao. Axit nitric giúp thư giãn các cơ lót thành mạch máu, cho phép chúng mở rộng, trong khi vitamin C giúp giảm mức độ hormone gây căng thẳng có thể làm co thắt thành mạch máu và dẫn đến huyết áp cao.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C, mangan và các chất dinh dưỡng khác có trong loại nước ép tự chế này giúp tăng cường các tế bào trong cơ thể, từ đó duy trì sức mạnh và sức khỏe của hệ thống miễn dịch

Điều trị bệnh thiếu máu

Củ cải đường và nước cam phối hợp với nhau để cải thiện khả năng hấp thụ sắt trong máu của bạn, do đó ngăn ngừa các tình trạng như thiếu máu. Củ dền và nước cam chứa lượng Vitamin C cao, giúp tăng hấp thu sắt từ thực phẩm. Điều này giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu chất sắt trong máu.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim

Sự kết hợp giữa cam và củ dền có thể được sử dụng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim, vì nó làm thông thoáng cholesterol tích tụ trong động mạch, do đó duy trì sức khỏe của hệ thống tim mạch. Ngoài ra, cam và củ dền chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể gây tổn thương động mạch và dẫn đến tắc nghẽn cholesterol. Sự kết hợp này giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch và duy trì sức khỏe của hệ tim mạch.

Duy trì làn da khỏe mạnh

Ngoài stress oxy hóa, các gốc tự do còn gây hại cho các tế bào da của chúng ta, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Các chất chống oxy hóa như vitamin C có thể làm giảm tác động của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Uống một cốc nước ép củ dền và cam mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn.

Lưu ý cuối cùng: Công thức nước ép cam và củ cải đường là một lựa chọn lành mạnh nhằm cung cấp lượng vitamin hàng ngày cho bạn. Thế nhưng biện pháp tự nhiên như thế này không được xem là phương pháp điều trị chính cho các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao. Đối với vấn đề này, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ./.