Lươn dài nửa mét chui vào ổ bụng

Trước đó, vào trưa ngày 23/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V.V.L (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai - trước đây là TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp thấp, cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy con lươn ra khỏi bụng bệnh nhân (ảnh: BV)

Qua tiến hành siêu âm, xét nghiệm và chụp CT Scanner bụng, các bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có dị vật hình dây dài kèm nhiều dịch bất thường. Bệnh nhân được chẩn đoán bị choáng nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng (nghi do dị vật xương).

Tuy nhiên, khi tiến hành mở bụng để phẫu thuật, ê-kíp y bác sĩ bất ngờ khi bên trong ngập dịch mủ và giả mạc do tình trạng viêm phúc mạc nặng, nhiễm trùng lan rộng. Tiếp tục thăm dò, các bác sĩ phát hiện và lấy ra ngoài một con lươn lớn còn nguyên vẹn.

Kiểm tra kỹ ống tiêu hóa, ê-kíp phát hiện trực tràng của bệnh nhân bị xuyên thủng một lỗ có kích thước khoảng 2x1 cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên.

Con lươn dài 50cm (ảnh: BV)

Đây chính là vị trí con lươn đã đục thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ đã nhanh chóng làm sạch vùng tổn thương, khâu lại lỗ thủng trực tràng và bơm rửa sạch sẽ ổ bụng để loại bỏ dịch bẩn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng.

Do bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng và viêm phúc mạc toàn bộ, ngay sau ca mổ, ông L đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được lọc máu, hồi sức tích cực và được các bác sĩ theo dõi sát sao.

