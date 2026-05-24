中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lươn dài nửa mét chui vào ổ bụng

Chủ Nhật, 17:35, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ở TP Đồng Nai vừa thực hiện một ca phẫu thuật cứu sống nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do bị một con lươn lớn xuyên thủng trực tràng, chui tọt vào ổ bụng.

Trước đó, vào trưa ngày 23/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V.V.L (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai - trước đây là TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp thấp, cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

luon dai nua met chui vao o bung hinh anh 1
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy con lươn ra khỏi bụng bệnh nhân (ảnh: BV)

Qua tiến hành siêu âm, xét nghiệm và chụp CT Scanner bụng, các bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có dị vật hình dây dài kèm nhiều dịch bất thường. Bệnh nhân được chẩn đoán bị choáng nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng (nghi do dị vật xương).

Tuy nhiên, khi tiến hành mở bụng để phẫu thuật, ê-kíp y bác sĩ bất ngờ khi bên trong ngập dịch mủ và giả mạc do tình trạng viêm phúc mạc nặng, nhiễm trùng lan rộng. Tiếp tục thăm dò, các bác sĩ phát hiện và lấy ra ngoài một con lươn lớn còn nguyên vẹn.

Kiểm tra kỹ ống tiêu hóa, ê-kíp phát hiện trực tràng của bệnh nhân bị xuyên thủng một lỗ có kích thước khoảng 2x1 cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên.

luon dai nua met chui vao o bung hinh anh 2
Con lươn dài 50cm (ảnh: BV)

Đây chính là vị trí con lươn đã đục thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ đã nhanh chóng làm sạch vùng tổn thương, khâu lại lỗ thủng trực tràng và bơm rửa sạch sẽ ổ bụng để loại bỏ dịch bẩn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng.

Do bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng và viêm phúc mạc toàn bộ, ngay sau ca mổ, ông L đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được lọc máu, hồi sức tích cực và được các bác sĩ theo dõi sát sao.
 

nhieu_ekip_thuc_hien_phau_thuat_cho_benh_nhan.jpg

Cứu sống bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên thành bụng ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 12/5, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên qua thành bụng khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà, đây là thiết bị khá phổ biến trong sinh hoạt gia đình.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai bệnh viện phẫu thuật cứu sống bệnh nhân con lươn lươn chui vào ổ bụng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng
Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn
Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam bị rắn hổ mang cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam bị rắn hổ mang cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền
Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

VOV.VN - Vượt thời tiết xấu, bay xuyên đêm, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa, Khánh Hoà) về TP.HCM điều trị an toàn.

Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

VOV.VN - Vượt thời tiết xấu, bay xuyên đêm, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa, Khánh Hoà) về TP.HCM điều trị an toàn.

Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo
Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

VOV.VN - Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp với nguy cơ tử vong rất cao đã được các bác sĩ tại Côn Đảo, TP.HCM hồi sức thành công trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

VOV.VN - Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp với nguy cơ tử vong rất cao đã được các bác sĩ tại Côn Đảo, TP.HCM hồi sức thành công trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

Cứu sống bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên thành bụng ở Cần Thơ
Cứu sống bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên thành bụng ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 12/5, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên qua thành bụng khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà, đây là thiết bị khá phổ biến trong sinh hoạt gia đình.

Cứu sống bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên thành bụng ở Cần Thơ

Cứu sống bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên thành bụng ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 12/5, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên qua thành bụng khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà, đây là thiết bị khá phổ biến trong sinh hoạt gia đình.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe