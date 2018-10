Lý do bạn không nên ăn một mình

Theo một nghiên cứu trên 8.000 người được hỏi những câu hỏi đo lường mức độ hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống theo thang từ 0-100 điểm (Chỉ số sống hạnh phúc), kết quả cho thấy những người luôn đi ăn một mình thường chỉ cho điểm ở mức thấp hơn 8 điểm so với những người không bao giờ ăn một mình. (Ảnh Shutterstock) Hơn nữa, nghiên cứu đã phát hiện rằng ăn một mình là nguyên nhân lớn thứ hai chỉ sau bệnh tâm thần, khiến mọi người cảm thấy không hạnh phúc. (Ảnh KT) Gần 1/5 những người sống một mình thường là những người độc thân hoặc làm việc quá sức cho biết họ lúc nào cũng đi ăn một mình. Trong khi đó, 1/4 người trưởng thành thường ăn một mình trong tất cả thời gian của họ do lối sống bận rộn hoặc do thiếu tiếp xúc với xã hội. Còn hầu hết những người về hưu, cho biết họ không bao giờ hoặc chỉ thỉnh thoảng ăn một mình. (Ảnh The Guardian) Việc nhiều người sống một mình hoặc trong tình trạng ly hôn khiến những bữa cơm trong gia đình truyền thống đang ngày càng suy giảm.Theo một chuyên gia chuyên tư vấn về các mối quan hệ, ăn chung với nhau thường xuyên hơn là một cách đơn giản để tăng cường kết nối của bạn với người khác. (Ảnh Flash Pack). Chỉ số hạnh phúc cũng chỉ ra rằng, những người không có con trong độ tuổi từ 35-54 là những người ít được kết nối xã hội nhất, trong khi các gia đình trẻ có sự kết nối với xã hội tốt hơn. (Ảnh NetDoctor). Giáo sư Helen Stokes-Lampard, chủ tịch trường Cao đẳng Hoàng gia, đã kêu gọi các bác sĩ gia đình giới thiệu bệnh nhân đến các hoạt động xã hội để chống lại sự cô đơn, và kêu gọi một chiến dịch quảng bá mang tầm quốc gia để giải quyết vấn đề này. (Ảnh KT) Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người đang ăn một mình có cuộc sống tình dục nghèo nàn, thiếu ngủ và chịu áp lực về thời gian cũng là những nguyên nhân đáng kể của sự không hạnh phúc. (Ảnh The Wanderlust Days)

