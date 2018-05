Lý do phụ nữ nên uống nước ấm khi mang thai

Một nghiên cứu năm 2002 được công bố cho biết nhu cầu về chất lỏng nói chung tăng lên trong thời gian mang thai do nhu cầu trao đổi chất, tăng tuần hoàn máu, dịch màng ối cao hơn. Do đó, nước là một chất dinh dưỡng quan trọng cho các bà mẹ và thai nhi. . Làm sạch đường tiêu hóa: Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm giúp làm dịu và kích hoạt đường tiêu hóa. Nó giúp cơ thể thải ra tất cả các độc tố đã tích tụ qua đêm. Sự tích tụ các độc tố thừa trong cơ thể thường dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy, uống nước ấm làm cho đường tiêu hóa trở nên trong sạch và tạo ra dinh dưỡng tốt hơn cho thai nhi. Ngăn ngừa táo bón: Táo bón, một trong những vấn đề thường gặp của thai phụ và cũng có thể được ngăn ngừa bằng cách uống nước ấm.Táo bón chủ yếu là do thiếu nước trong cơ thể. Uống một ly hoặc hai nước ấm vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp cải thiện sự chuyển động của ruột. Nước nóng sẽ giúp phân hủy thức ăn để giúp chúng di chuyển qua ruột dễ dàng hơn, làm giảm bớt táo bón và axit. Cải thiện tuần hoàn máu: Uống nước ấm cũng giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Nước nóng hoạt động như một chất làm giãn mạch máu, do đó cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể. Sự luân chuyển tốt hơn giúp đảm bảo lưu thông khí oxy và máu giàu chất dinh dưỡng cho cơ quan và thai nhi tốt hơn. Thêm vào đó, sự lưu thông máu được cải thiện sẽ có lợi cho hệ thống miễn dịch giúp bảo vệ chống lại bệnh tật. Tăng sức chịu đựng và năng lượng: Mệt mỏi là vấn đề thường gặp trong thời kỳ mang thai, do những thay đổi hormone cũng như những thay đổi cơ thể xảy ra khi quá trình mang thai. Bằng cách uống nước ấm, bạn có thể tăng cường sức chịu đựng và mức năng lượng của bạn. Nước ấm tẩy sạch chất độc trong cơ thể và tăng tuần hoàn máu. Điều này rất quan trọng cho hoạt động của cơ và thần kinh. Ngoài ra, lượng nước giúp ngăn ngừa mất nước và mệt mỏi. Bảo vệ phế quản tốt hơn: Bị bệnh trong khi mang thai không tốt cho bạn hoặc thai nhi. Uống nước ấm đảm bảo sức khoẻ của phế quản, vì nó làm giảm nguy cơ viêm họng, cảm lạnh, ho và cúm.Trong thời kỳ mang thai, điều rất quan trọng là tránh bất kỳ loại bệnh nhiễm trùng nào mà cần dùng thuốc, điều này có thể gây ra vấn đề cho thai nhi.

Một nghiên cứu năm 2002 được công bố cho biết nhu cầu về chất lỏng nói chung tăng lên trong thời gian mang thai do nhu cầu trao đổi chất, tăng tuần hoàn máu, dịch màng ối cao hơn. Do đó, nước là một chất dinh dưỡng quan trọng cho các bà mẹ và thai nhi. . Làm sạch đường tiêu hóa: Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm giúp làm dịu và kích hoạt đường tiêu hóa. Nó giúp cơ thể thải ra tất cả các độc tố đã tích tụ qua đêm. Sự tích tụ các độc tố thừa trong cơ thể thường dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy, uống nước ấm làm cho đường tiêu hóa trở nên trong sạch và tạo ra dinh dưỡng tốt hơn cho thai nhi. Ngăn ngừa táo bón: Táo bón, một trong những vấn đề thường gặp của thai phụ và cũng có thể được ngăn ngừa bằng cách uống nước ấm.Táo bón chủ yếu là do thiếu nước trong cơ thể. Uống một ly hoặc hai nước ấm vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp cải thiện sự chuyển động của ruột. Nước nóng sẽ giúp phân hủy thức ăn để giúp chúng di chuyển qua ruột dễ dàng hơn, làm giảm bớt táo bón và axit. Cải thiện tuần hoàn máu: Uống nước ấm cũng giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Nước nóng hoạt động như một chất làm giãn mạch máu, do đó cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể. Sự luân chuyển tốt hơn giúp đảm bảo lưu thông khí oxy và máu giàu chất dinh dưỡng cho cơ quan và thai nhi tốt hơn. Thêm vào đó, sự lưu thông máu được cải thiện sẽ có lợi cho hệ thống miễn dịch giúp bảo vệ chống lại bệnh tật. Tăng sức chịu đựng và năng lượng: Mệt mỏi là vấn đề thường gặp trong thời kỳ mang thai, do những thay đổi hormone cũng như những thay đổi cơ thể xảy ra khi quá trình mang thai. Bằng cách uống nước ấm, bạn có thể tăng cường sức chịu đựng và mức năng lượng của bạn. Nước ấm tẩy sạch chất độc trong cơ thể và tăng tuần hoàn máu. Điều này rất quan trọng cho hoạt động của cơ và thần kinh. Ngoài ra, lượng nước giúp ngăn ngừa mất nước và mệt mỏi. Bảo vệ phế quản tốt hơn: Bị bệnh trong khi mang thai không tốt cho bạn hoặc thai nhi. Uống nước ấm đảm bảo sức khoẻ của phế quản, vì nó làm giảm nguy cơ viêm họng, cảm lạnh, ho và cúm.Trong thời kỳ mang thai, điều rất quan trọng là tránh bất kỳ loại bệnh nhiễm trùng nào mà cần dùng thuốc, điều này có thể gây ra vấn đề cho thai nhi.