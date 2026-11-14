Mắc cúm A, bệnh nhân đã âm tính vì sao vẫn chưa thể xuất viện

Người trẻ, người lớn tuổi cùng nhập viện vì cúm A

T.M. (26 tuổi, ở Bát Tràng, Hà Nội) vừa trải qua gần một tuần điều trị sau những ngày sốt cao liên tục, có thời điểm thân nhiệt lên tới 40 độ C. Trước khi nhập viện, M. từng tự xét nghiệm Covid-19 bằng que test nhanh nhưng kết quả không rõ ràng, chỉ xuất hiện một vạch mờ. Nghĩ rằng cơn sốt có thể tự thuyên giảm, cô chưa đến cơ sở y tế thăm khám. Tuy nhiên, sau 3 ngày sốt liên tục, cơ thể bắt đầu li bì, M. mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) kiểm tra và được xác định mắc cúm A.

Sau gần một tuần điều trị, M. đã hết sốt, chỉ còn đau đầu nhẹ. Điều khiến cô gái trẻ băn khoăn là không biết mình lây bệnh từ đâu, bởi những ngày trước khi phát bệnh, cô chủ yếu ở nhà.

Không riêng M., những ngày gần đây, Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc cúm A, sốt xuất huyết với diễn biến phức tạp. Trong đó, có người cao tuổi bị suy hô hấp, bệnh nhân có bệnh nền đối mặt nguy cơ biến chứng nặng. Ngay cả người trẻ khỏe mạnh cũng có thể phát hiện những bất thường về sức khỏe mà trước đó chưa từng biết đến.

Dù kết quả xét nghiệm cúm A đã âm tính, tình trạng sức khỏe của bà bà V.T.T. (75 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa đủ ổn định để xuất viện.

BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Cơ xương khớp, Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, cho biết đơn vị đang điều trị khoảng 50 bệnh nhân cúm A. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người cao tuổi, có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch, trong đó có bệnh nhân ung thư đang hóa trị, xạ trị.

Điển hình là trường hợp bà V.T.T. (75 tuổi, Hà Nội), mắc cúm A trên nền nhiều bệnh lý gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim và suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc trong quá trình điều trị. Bệnh nhân xuất hiện viêm phổi, suy hô hấp, tiên lượng chưa tốt. Dù kết quả xét nghiệm cúm A đã âm tính, tình trạng sức khỏe của bà vẫn chưa đủ ổn định để xuất viện.

Theo bác sĩ Hường, đơn vị cũng tiếp nhận một bệnh nhân vừa được can thiệp đặt stent động mạch vành. Sau khi xuất viện khoảng một tuần, người này mắc cúm A. Với những bệnh nhân vừa trải qua can thiệp tim mạch, nguy cơ biến chứng hô hấp khiến quá trình điều trị và theo dõi trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh cúm A, sốt xuất huyết cũng là bệnh truyền nhiễm đang được điều trị tại đơn vị. Hiện khoa có khoảng 10 bệnh nhân sốt xuất huyết, chủ yếu là các trường hợp nặng.

Cảnh báo nguy cơ biến chứng khi tự điều trị tại nhà

Theo BSCKII Nguyễn Thu Hường, thời điểm cuối năm thường là giai đoạn giao mùa của nhiều bệnh truyền nhiễm. Sự thay đổi về nhiệt độ, thời tiết và môi trường có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lưu hành, đặc biệt là virus lây truyền qua đường hô hấp.

Đối với sốt xuất huyết, bác sĩ Hường cho biết khoa chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Bệnh vẫn xuất hiện theo mùa, số lượng bệnh nhân không quá đông. Việc triển khai vaccine phòng sốt xuất huyết trong những năm gần đây cũng được bác sĩ đề cập là một yếu tố góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng.

Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan bởi sốt xuất huyết vẫn có thể gây biến chứng nặng, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền. Theo bác sĩ Hường, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 4-7 của bệnh. Đây là thời điểm người bệnh có thể đã hết sốt nhưng nguy cơ xuất hiện biến chứng vẫn còn. Một trong những sai lầm thường gặp là người dân tự mua thuốc điều trị khi chưa xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Khoa Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn hiện đang điều trị khoảng 50 bệnh nhân cúm A.

Đáng chú ý, một số người tự sử dụng Tamiflu hoặc các thuốc chứa hoạt chất oseltamivir khi nghi ngờ mắc cúm A. Bác sĩ Hường cho biết loại thuốc này cần được điều chỉnh liều theo chức năng thận. Đối với người suy giảm chức năng thận, việc sử dụng liều thông thường có thể khiến thuốc tích lũy trong cơ thể, làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng không mong muốn.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh truyền nhiễm cùng có biểu hiện sốt cao nên người dân khó phân biệt nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Đối với sốt xuất huyết, xét nghiệm máu có vai trò hỗ trợ chẩn đoán. Trong khi đó, cúm, Covid-19, Adenovirus và các virus đường hô hấp khác có thể được xác định thông qua xét nghiệm dịch đường hô hấp.

Theo bác sĩ, test nhanh tại nhà chỉ có giá trị sàng lọc ban đầu. Khi sốt kéo dài hoặc không xác định được nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm phù hợp, tránh tự điều trị khiến bệnh diễn biến nặng.

Ngoài ra, bác sĩ Hường lưu ý, người từng mắc cúm A hoặc đã tiêm vaccine vẫn có khả năng nhiễm bệnh trở lại. Nguyên nhân là virus cúm có nhiều chủng, phân nhóm và phân tuýp khác nhau, trong khi miễn dịch sau tiêm hoặc sau nhiễm bệnh không kéo dài vĩnh viễn. Nồng độ kháng thể có thể giảm theo thời gian. Vì vậy, người dân được khuyến cáo tiêm vaccine cúm nhắc lại hằng năm nhằm duy trì khả năng bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh.