Mách bạn 6 mẹo đơn giản giúp trẻ không bị say xe

Ngửi trái cây có múi: Khi bị say tàu xe, trẻ thường có xu hướng buồn nôn, khó chịu và nôn nao trong người. Để giảm bớt tình trạng này, trước khi lên xe, các bậc cha mẹ nên chuẩn bị một quả cam, chanh hoặc quýt, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho trẻ ngửi trong lúc say xe. Việc làm này sẽ nhanh chóng cắt cảm giác cơn buồn nôn do say xe cho trẻ. Ngoài ra, ăn cam hay quýt cũng có tác dụng rất tốt trong việc giúp trẻ phục hồi lại thể trạng ban đầu sau một quãng đường dài di chuyển mệt mỏi.