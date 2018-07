Mất ngủ vào ban đêm và cách thoát khỏi chứng mất ngủ

Đa xơ cứng: Các nhà khoa học từ Đại học California đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa bệnh đa xơ cứng và chứng mất ngủ. Có 2.300 người mắc bệnh đa xơ cứng và có tới 70% trong số họ bị rối loạn giấc ngủ. Cùng với cảm giác mệt mỏi (một triệu chứng của bệnh đa xơ cứng) một người không thể ngủ được vào ban đêm dù chỉ 30 phút. Họ thường phải uống thuốc để chống lại chứng mất ngủ. Stress: Kết quả của một nghiên cứu của Học viện Y khoa Giấc ngủ Mỹ cho thấy căng thẳng có thể gây ra chứng mất ngủ. Khi một người bị căng thẳng liên tục, chứng mất ngủ có thể trở thành mãn tính. Thức uống năng lượng: Một nghiên cứu kéo dài 4 năm được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Camilo José Cela (UCJC) đã đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của thức uống năng lượng đối với cơ thể con người. Những người tham gia nghiên cứu nói rằng họ có nhiều sức mạnh và sức chịu đựng hơn, nhưng lại dễ lo lắng hơn và bị mất ngủ. Bệnh suyễn: Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Pittsburgh đã phát hiện ra rằng chứng mất ngủ rất phổ biến ở người lớn bị hen suyễn. 37% những người có vấn đề về hô hấp cũng bị rối loạn giấc ngủ. Những người bị mất ngủ cảm thấy khó khăn khi đối phó với tình trạng suyễn và họ bị trầm cảm cùng với các triệu chứng khác. Các nhà khoa học cho rằng các bệnh nhân hen suyễn nên điều trị chứng mất ngủ ngay khi có thể. Đột quỵ: Một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học từ Đại học Surrey cho thấy những bệnh nhân bị đột quỵ cũng có vấn đề về giấc ngủ và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nói chung. Các nhà nghiên cứu tin rằng các vấn đề về giấc ngủ của bệnh nhân đột quỵ là do một số yếu tố góp phần như căng thẳng tâm lý, đau và khó chịu, cũng như giảm mức độ hoạt động thể chất. Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của giấc ngủ trong thời gian phục hồi sau đột quỵ. Rượu: 4.970 người lớn đã tham gia vào một nghiên cứu tại Đại học John Hopkins. Những người tham gia đã nói với các nhà khoa học số ngày mà họ đã uống rượu trong 3 tháng qua. Các câu trả lời được sử dụng để tính toán số ngày trung bình khi những người tham gia đã uống rượu. Những người tham gia cũng cho biết họ có vấn đề về giấc ngủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều rượu thường dễ mắc các vấn đề về giấc ngủ. Mãn kinh: Phụ nữ thường bị mất ngủ nhiều hơn nam giới. Nghiên cứu mới tại Đại học bang Pennsylvania cho thấy rằng trong thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mất ngủ tăng lên nhiều lần. Các vấn đề phổ biến nhất là khó ngủ và giảm chất lượng giấc ngủ. Trong số 3.302 người tham gia vào khảo sát, có hơn một phần ba bị mất ngủ. Họ cho biết mình thường xuyên thức dậy vào ban đêm. Hệ thống miễn dịch yếu: Tiến sĩ Eamonn Mallon từ Đại học Leicester cho thấy hệ thống miễn dịch cũng có thể là một lý do cho chứng mất ngủ. Nhà sinh vật học này nói rằng quan niệm sai lầm phổ biến là khi chúng ta bị ốm, chúng ta ngủ nhiều hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mà ông tiến hành cho thấy chứng mất ngủ là do bệnh tật. Một hệ miễn dịch yếu có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Làm thế nào để ngủ ngon hơn? Yoga: Các nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu ở Seattle cho thấy tập yoga trong 12 tuần có thể giúp loại bỏ chứng mất ngủ. 249 người đã tham gia vào nghiên cứu này bằng cách tập yoga và thể dục nhịp điệu. Kết quả là, chất lượng giấc ngủ của họ tăng lên, mức độ trầm cảm và căng thẳng của họ giảm. Phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh nên tập yoga vì nó sẽ giúp họ thoát khỏi chứng mất ngủ. Thảo mộc: Rối loạn giấc ngủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của một người và nó liên quan đến một loạt các bệnh như béo phì, trầm cảm, lo âu và viêm nhiễm. Các nghiên cứu đã chỉ ra một số loại cây có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các loại thảo mộc như cây nữ lang, hoa cúc,... Cách điều trị tự nhiên này khá an toàn và hiệu quả. Để tránh chứng mất ngủ, bạn cũng nên tránh xa các loại thực phẩm có nhiều gia vị. Nước ép anh đào: Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Louisiana thấy rằng uống nước ép anh đào hai lần một ngày trong 2 tuần đã giúp tăng thời gian ngủ lên gần 90 phút ở những người lớn tuổi bị mất ngủ. Anh đào là một nguồn cung cấp melatonin tự nhiên, đây là một loại hormon giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Ngoài ra, không nên uống đồ uống có chứa caffeine. Thiền: Đại học Nam California đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng nhỏ ở Los Angeles vào năm 2012 và phân tích của họ bao gồm 49 cá nhân (tuổi trung bình 66). Kết quả cho thấy thiền đóng một vai trò lớn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chứng mất ngủ. Bệnh nhân tập thiền cho thấy sự cải thiện về chất lượng giấc ngủ. Sự lo lắng, căng thẳng và mệt mỏi của họ cũng biến mất. Tư thế ngủ phù hợp: Mọi người đều có tư thế ngủ yêu thích, nhưng có một số tư thế ngủ tốt hơn cho giấc ngủ sâu hơn và sức khoẻ tốt hơn. Các chuyên gia cho biết, nằm nghiêng khi ngủ rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Nó giúp ổn định xương cột sống cũng như giảm hiện tượng trào ngược axit dạ dày và ngáy ít hơn.

Đa xơ cứng: Các nhà khoa học từ Đại học California đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa bệnh đa xơ cứng và chứng mất ngủ. Có 2.300 người mắc bệnh đa xơ cứng và có tới 70% trong số họ bị rối loạn giấc ngủ. Cùng với cảm giác mệt mỏi (một triệu chứng của bệnh đa xơ cứng) một người không thể ngủ được vào ban đêm dù chỉ 30 phút. Họ thường phải uống thuốc để chống lại chứng mất ngủ. Stress: Kết quả của một nghiên cứu của Học viện Y khoa Giấc ngủ Mỹ cho thấy căng thẳng có thể gây ra chứng mất ngủ. Khi một người bị căng thẳng liên tục, chứng mất ngủ có thể trở thành mãn tính. Thức uống năng lượng: Một nghiên cứu kéo dài 4 năm được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Camilo José Cela (UCJC) đã đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của thức uống năng lượng đối với cơ thể con người. Những người tham gia nghiên cứu nói rằng họ có nhiều sức mạnh và sức chịu đựng hơn, nhưng lại dễ lo lắng hơn và bị mất ngủ. Bệnh suyễn: Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Pittsburgh đã phát hiện ra rằng chứng mất ngủ rất phổ biến ở người lớn bị hen suyễn. 37% những người có vấn đề về hô hấp cũng bị rối loạn giấc ngủ. Những người bị mất ngủ cảm thấy khó khăn khi đối phó với tình trạng suyễn và họ bị trầm cảm cùng với các triệu chứng khác. Các nhà khoa học cho rằng các bệnh nhân hen suyễn nên điều trị chứng mất ngủ ngay khi có thể. Đột quỵ: Một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học từ Đại học Surrey cho thấy những bệnh nhân bị đột quỵ cũng có vấn đề về giấc ngủ và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nói chung. Các nhà nghiên cứu tin rằng các vấn đề về giấc ngủ của bệnh nhân đột quỵ là do một số yếu tố góp phần như căng thẳng tâm lý, đau và khó chịu, cũng như giảm mức độ hoạt động thể chất. Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của giấc ngủ trong thời gian phục hồi sau đột quỵ. Rượu: 4.970 người lớn đã tham gia vào một nghiên cứu tại Đại học John Hopkins. Những người tham gia đã nói với các nhà khoa học số ngày mà họ đã uống rượu trong 3 tháng qua. Các câu trả lời được sử dụng để tính toán số ngày trung bình khi những người tham gia đã uống rượu. Những người tham gia cũng cho biết họ có vấn đề về giấc ngủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều rượu thường dễ mắc các vấn đề về giấc ngủ. Mãn kinh: Phụ nữ thường bị mất ngủ nhiều hơn nam giới. Nghiên cứu mới tại Đại học bang Pennsylvania cho thấy rằng trong thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mất ngủ tăng lên nhiều lần. Các vấn đề phổ biến nhất là khó ngủ và giảm chất lượng giấc ngủ. Trong số 3.302 người tham gia vào khảo sát, có hơn một phần ba bị mất ngủ. Họ cho biết mình thường xuyên thức dậy vào ban đêm. Hệ thống miễn dịch yếu: Tiến sĩ Eamonn Mallon từ Đại học Leicester cho thấy hệ thống miễn dịch cũng có thể là một lý do cho chứng mất ngủ. Nhà sinh vật học này nói rằng quan niệm sai lầm phổ biến là khi chúng ta bị ốm, chúng ta ngủ nhiều hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mà ông tiến hành cho thấy chứng mất ngủ là do bệnh tật. Một hệ miễn dịch yếu có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Làm thế nào để ngủ ngon hơn?

Yoga: Các nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu ở Seattle cho thấy tập yoga trong 12 tuần có thể giúp loại bỏ chứng mất ngủ. 249 người đã tham gia vào nghiên cứu này bằng cách tập yoga và thể dục nhịp điệu. Kết quả là, chất lượng giấc ngủ của họ tăng lên, mức độ trầm cảm và căng thẳng của họ giảm. Phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh nên tập yoga vì nó sẽ giúp họ thoát khỏi chứng mất ngủ. Thảo mộc: Rối loạn giấc ngủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của một người và nó liên quan đến một loạt các bệnh như béo phì, trầm cảm, lo âu và viêm nhiễm. Các nghiên cứu đã chỉ ra một số loại cây có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các loại thảo mộc như cây nữ lang, hoa cúc,... Cách điều trị tự nhiên này khá an toàn và hiệu quả. Để tránh chứng mất ngủ, bạn cũng nên tránh xa các loại thực phẩm có nhiều gia vị. Nước ép anh đào: Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Louisiana thấy rằng uống nước ép anh đào hai lần một ngày trong 2 tuần đã giúp tăng thời gian ngủ lên gần 90 phút ở những người lớn tuổi bị mất ngủ. Anh đào là một nguồn cung cấp melatonin tự nhiên, đây là một loại hormon giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Ngoài ra, không nên uống đồ uống có chứa caffeine. Thiền: Đại học Nam California đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng nhỏ ở Los Angeles vào năm 2012 và phân tích của họ bao gồm 49 cá nhân (tuổi trung bình 66). Kết quả cho thấy thiền đóng một vai trò lớn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chứng mất ngủ. Bệnh nhân tập thiền cho thấy sự cải thiện về chất lượng giấc ngủ. Sự lo lắng, căng thẳng và mệt mỏi của họ cũng biến mất. Tư thế ngủ phù hợp: Mọi người đều có tư thế ngủ yêu thích, nhưng có một số tư thế ngủ tốt hơn cho giấc ngủ sâu hơn và sức khoẻ tốt hơn. Các chuyên gia cho biết, nằm nghiêng khi ngủ rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Nó giúp ổn định xương cột sống cũng như giảm hiện tượng trào ngược axit dạ dày và ngáy ít hơn.