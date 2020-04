Máy thở Eliciae MV20 an toàn, phù hợp cho bệnh nhân mùa Covid-19

Hôm nay (23/4) Hội thảo về máy thở Eliciae MV20 (gọi tắt là MV20) của nhà sản xuất Metran diễn ra tại Đại học Văn Lang TP. HCM.

Hình ảnh chiếc máy thở tại buổi lễ bàn giao.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa hai đầu cầu Việt Nam và Nhật Bản. Về phía Nhật Bản có sự tham gia của ông Trần Ngọc Phúc – nhà sáng lập kiêm chủ tịch công ty Metran. Về phía Việt Nam, hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ uy tín và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị, khám chữa bệnh về đường hô hấp.

Hội thảo đánh giá ưu việt của máy thở là sử dụng Van Venturi áp dụng đối với bệnh nhân Covid bị đông đặc kẽ phổi dẫn đến thiếu oxy trong máu. Máy còn rất an toàn, do có ứng dụng công nghệ hệ thống hút toàn bộ khí thở của bệnh nhân không đưa ra ngoài không gian bệnh viện tránh lây nhiễm chéo trong chính môi trường điều trị bệnh, an toàn cho cả người bệnh, nhân viên y tế và các bác sĩ.

Hội thảo đánh giá máy áp dụng cho cả trẻ em và người lớn và đặc biệt là an toàn cho môi trường.

Máy thở Eliciae MV20 được đánh giá phù hợp cho những bệnh nhân trong mùa dịch bệnh Covid, dễ sử dụng, dễ đào tạo cho các bác sĩ trẻ, có thể triển khai đại trà diện rộng cho các bệnh viện trong tương lai từ trung ương tới tuyến huyện"./.