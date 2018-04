Mẹo để đối phó với thời kỳ mãn kinh và tránh các biến chứng

Kiểm soát cân nặng: Những thay đổi hormone xảy ra trong thời kỳ mãn kinh có thể khiến bạn tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng. Ngoài sự thay đổi hormone, tăng cân trong thời gian này có thể liên quan đến lão hóa, cũng như lối sống và các yếu tố di truyền khác. Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trong báo cáo Climacteric cho thấy sự thay đổi hormone trong suốt giai đoạn mãn kinh góp phần làm tăng nguy cơ tăng cân và béo bụng. Tập thể dục thường xuyên: Tập thể dục là điều quan trọng đối với mọi người, kể cả những phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các triệu chứng mãn kinh. Tập thể dục đều đặn có thể giúp điều chỉnh tâm trạng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và quản lý cân nặng của bạn. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra biến chứng mãn kinh, bao gồm bệnh tim, viêm nhiễm, mất xương và căng thẳng mãn tính. Giảm và quản lý stress: Nhiều phụ nữ thường bị căng thẳng, lo lắng, buồn bã và thậm chí là trầm cảm trong giai đoạn mãn kinh. Nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Y khoa cho thấy rằng căng thẳng có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến các triệu chứng mãn kinh. Giấc ngủ: Chất lượng giấc ngủ kém là một triệu chứng phổ biến của mãn kinh. Sự thay đổi lượng hormone có thể dẫn đến những mệt mỏi, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Một nghiên cứu năm 2017 báo cáo rằng rối loạn giấc ngủ là phổ biến, với tỷ lệ 29,5% ở phụ nữ mãn kinh. Nó gây ra nhiều vấn đề tâm lý xã hội ở phụ nữ, và cần được điều trị kịp thời. Chăm sóc xương: Estrogen đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng xương mới. Do mức độ estrogen giảm trong thời kỳ mãn kinh, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến mật độ xương. Trong thực tế, mật độ xương thường giảm ở tốc độ nhanh trong vài năm đầu của thời kỳ mãn kinh, dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương cao hơn. Châm cứu có thể làm giảm các triệu chứng mãn kinh, như đổ mồ hôi vào ban đêm và đau nhức. Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên Tạp chí Y học Anh đã kết luận rằng việc sử dụng châm cứu có thể góp phần làm giảm triệu chứng và làm tăng chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh. Một chế độ ăn uống cân bằng cân bằng rất quan trọng cho sức khoẻ. Ăn trái cây, rau và các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là những người có hàm lượng vitamin C và carotene cao như cam, bưởi, cà rốt, bí đông, cà chua, bông cải xanh, cải bắp và rau lá xanh. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, chất béo omega-3... Uống bổ sung Vitamin E: Vitamin E là một chất chống oxy hoá có thể giúp kiểm soát các triệu chứng mãn kinh. Chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào và giảm viêm trong cơ thể. Ăn uống đủ lượng vitamin E có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm, bệnh tim và tăng cân. Kiểm tra huyết áp: Nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp sẽ tăng lên khi lượng estrogen giảm trong thời kỳ mãn kinh. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Heart ở Hà Lan năm 2009 nói rằng với sự suy giảm mức estrogen khiến các yếu tố nguy cơ mắc bệnh động mạch vành trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là bệnh cao huyết áp. Làm mát cơ thể: Nóng nực hoặc đổ mồ hôi quá mức là triệu chứng thông thường của mãn kinh. Điều quan trọng là kiểm soát những cơn nóng vì chúng có thể khiến bạn ngủ không ngon giấc, mệt mỏi hơn. Ngoài ra, đổ mồ hôi quá nhiều cũng có thể dẫn đến mất nước.

