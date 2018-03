“Minh oan” cho những hiểu lầm về sôcôla với sức khỏe

Hiểu lầm: Sôcôla không có lợi ích cho sức khoẻ Sự thật: Sôcôla chứa chất chống oxy hoá mạnh, kẽm và magiê. Nó cũng chứa nhiều protein, canxi và phosphate, giúp giảm sự đề kháng insulin. Sôcôla đen có lượng chất chống oxy hoá cao nhất và ăn nó sẽ giúp duy trì huyết áp. Hiểu lầm: Sôcôla có lương caffeine cao Thực tế: Ăn sôcôla sẽ làm tăng tâm trạng của bạn, nhưng đó là một hiều lầm rằng nó có hàm lượng caffein cao. Một thanh sôcôla hoặc một ly sữa sôcôla có chứa 6 gram caffein, đây là một lượng rất nó tương đương với một cốc cà phê được cho là không có caffeine. Hiểu lầm: Sôcôla gây ra mụn trứng cá Thực tế: Chế độ ăn kiêng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho da của bạn khỏe mạnh. Sôcôla có thể gây ra mụn vì hàm lượng chất béo trong đó, nhưng khả năng là rất ít. Lượng thức ăn tăng lên và sự kết hợp của vi khuẩn mới là những nguyên nhân chính gây ra mụn trứng cá trên da của bạn. Hiểu lầm: Sôcôla gây tăng cân Sự thật: Sôcôla không phải là lý do duy nhất đằng sau sự tăng cân của bạn. Ăn sôcôla vừa phải không ảnh hưởng đến sức khoẻ và trọng lượng của bạn. Tiêu thụ các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh quá mức sẽ dẫn đến tăng cân. Hiểu lầm: Sôcôla gây ra các vấn đề về răng Sự thật: Sôcôla không phải là lý do chính gây sâu răng. Trong thực tế, sâu răng được hình thành khi vi khuẩn trong miệng chuyển hóa đường và tinh bột từ bất kỳ loại thực phẩm bạn ăn để sản xuất axit. Axit này ăn qua men răng, do đó gây ra sâu răng. Hiểu lầm: Sôcôla nhiều chất béo bão hòa Sự thật: Sôcôla sữa chứa một chất béo bão hòa chính gọi là acid stearic. Chất này không làm tăng mức cholesterol giống như các loại chất béo bão hòa khác. Theo một nghiên cứu, ăn một thanh sôcôla thay vì ăn thực phẩm giàu carbohydrate sẽ làm tăng mức cholesterol tốt. Hiểu lầm: Sôcôla là nguyên nhân nhức đầu Thực tế: Thực tế là sôcôla không gây ra chứng đau nửa đầu và nhức đầu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có liên kết giữa sôcôla và nhức đầu. Hiểu lầm: Sôcôla trắng cũng là sôcôla Sự thật: Sôcôla trắng không thực sự là sôcôla vì nó được làm bằng bơ ca cao, vani và sữa. Sôcôla trắng không phải là sôcôla nguyên gốc bởi vì nó không chứa bột ca cao trong đó. Hiểu lầm: Sôcôla thiếu giá trị dinh dưỡng Thực tế: Sôcôla là một nguồn polyphenol tốt, đây là một loại chất chống oxy hoá có trong rượu vang đỏ làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành. Thanh sôcôla đen chứa nhiều chất chống oxy hoá hơn sôcôla sữa. Hiểu lầm: Bệnh nhân tiểu đường không được ăn sôcôla: Những người bị bệnh tiểu đường không cần phải tránh hoàn toàn sôcôla bởi vì nó có chỉ số đường huyết thấp. Thập chí sôcôla có thể cải thiện sự nhạy cảm insulin và rối loạn nội màng ở bệnh nhân tiểu đường.

