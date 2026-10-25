Mỡ cá, mỡ gia cầm: Vì sao được xem là chất béo có lợi?

Chất béo và mỡ động vật

Chất béo cung cấp, dự trữ năng lượng, tham gia cấu tạo màng tế bào, hỗ trợ trao đổi chất và giúp cơ thể hấp thu các vitamin A, D, E, K. Chất béo trong thực phẩm gồm nguồn gốc thực vật và động vật, với thành phần dinh dưỡng khác nhau. Mỡ lợn chứa lượng chất béo bão hòa đáng kể; nếu tiêu thụ quá nhiều và thay thế chất béo không bão hòa, có thể làm tăng cholesterol LDL, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, mỡ cá và mỡ gia cầm thường chứa tỷ lệ chất béo không bão hòa cao hơn ở nhiều loại, nhưng thành phần cụ thể còn tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu và cách chế biến.

Vì sao mỡ cá và mỡ gia cầm có lợi cho sức khỏe?

Mỡ cá và mỡ gia cầm chứa các chất béo không bão hòa. Mỡ cá ở những loài giàu dầu cung cấp omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có lợi cho chức năng não bộ, thị lực và sức khỏe tim mạch. Mỡ gia cầm thường chứa chất béo không bão hòa đơn và đa, trong đó có omega-6 và một lượng omega-3 tùy nguồn thực phẩm.

Chất béo cần thiết cho cơ thể, nhưng lợi ích phụ thuộc vào loại chất béo được lựa chọn

Các axit béo này giúp cung cấp năng lượng, hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong chất béo. Việc thay thế một phần chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa cũng có thể cải thiện chỉ số cholesterol trong máu. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng khác nhau tùy loại mỡ và cách chế biến. Vì vậy, nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm để bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Lưu ý khi sử dụng mỡ cá và mỡ gia cầm

Để tận dụng lợi ích của mỡ cá và mỡ gia cầm, nên chọn nguyên liệu tươi, có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng mỡ ôi hỏng; hạn chế đun ở nhiệt độ quá cao, chiên rán nhiều lần hoặc tái sử dụng dầu mỡ. Do vẫn chứa nhiều năng lượng, các loại mỡ này cần được dùng với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn đa dạng, cân đối. Người có tiền sử dị ứng cá cũng cần thận trọng với các sản phẩm từ cá và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu từng có phản ứng nghiêm trọng. Nhìn chung, lợi ích của mỡ cá và mỡ gia cầm phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, cách chế biến và lượng sử dụng, không phải ăn càng nhiều càng tốt.