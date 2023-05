Mổ cấp cứu ca mang thai ngoài tử cung tại đảo Bạch Long Vĩ

Lấy 10 mẫu phẩm tìm nguyên nhân 76 trẻ mầm non ở Nghệ An nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm để làm rõ nguyên nhân 76 trẻ mầm non ở Nghệ An nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc.