Mỗi ngày ăn 1 quả ổi, cơ thể nhận được những lợi ích gì?

Ổi hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Ổi giàu vitamin C, dưỡng chất giúp hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, tham gia tổng hợp collagen, làm lành vết thương và tăng hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật. Hàm lượng vitamin C trong ổi có thể cao hơn cam đáng kể, tùy giống và độ chín của quả.

Ngoài ra, ổi còn chứa các chất chống oxy hóa như carotenoid, flavonoid và polyphenol, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần duy trì sức khỏe và làn da. Tuy nhiên, ăn ổi không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa hay phòng ngừa mọi bệnh lý; lợi ích còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống và lối sống tổng thể.

Ổi giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ đường ruột

Ổi giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Một phần chất xơ còn được vi khuẩn có lợi trong đường ruột lên men, tạo ra axit béo chuỗi ngắn, góp phần duy trì môi trường đại tràng khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều ổi trong thời gian ngắn có thể gây đầy hơi, chướng bụng, nhất là ở người chưa quen với chế độ ăn giàu chất xơ. Vì vậy, nên ăn với lượng phù hợp và uống đủ nước để hỗ trợ tiêu hóa.

Ổi góp phần kiểm soát đường huyết

Ổi nguyên quả giàu chất xơ, có mật độ năng lượng tương đối thấp và lượng đường thường không cao so với nhiều loại trái cây ngọt khác. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn. Ăn ổi nguyên quả cũng tốt hơn uống nước ép đã loại bỏ phần bã về khả năng bổ sung chất xơ.

Một số nghiên cứu ghi nhận ổi và các chế phẩm từ ổi có thể tác động tích cực đến chỉ số đường huyết, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc vào khẩu phần và tình trạng sức khỏe. Người mắc tiểu đường có thể ăn ổi với lượng phù hợp, tính vào tổng lượng carbohydrate hằng ngày và theo dõi đường huyết; không dùng ổi thay thế thuốc hoặc hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Ổi góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ổi cung cấp kali, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và điều hòa huyết áp. Kết hợp thực phẩm giàu kali với chế độ ăn cân đối, ít natri có thể góp phần kiểm soát huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, vitamin C, polyphenol và lycopene trong ổi có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khẳng định ăn ổi trực tiếp cải thiện cholesterol hoặc giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Vì vậy, nên xem ổi là một phần của chế độ ăn lành mạnh, kết hợp kiểm soát huyết áp, mỡ máu, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên.

Mỗi ngày ăn 1 quả ổi có tác dụng gì?

Ăn một quả ổi mỗi ngày có thể giúp bổ sung vitamin C, chất xơ, kali và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, cần ăn với lượng phù hợp vì tiêu thụ quá nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Người mắc tiểu đường nên chú ý khẩu phần và tổng lượng carbohydrate nạp vào, trong khi người suy giảm chức năng thận hoặc cần hạn chế kali nên điều chỉnh lượng ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, nên chọn ổi tươi, rửa sạch trước khi ăn, hạn chế chấm nhiều muối và kết hợp chế độ dinh dưỡng đa dạng, vận động thường xuyên để duy trì sức khỏe.