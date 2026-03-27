中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Móng giò lợn: Bổ dưỡng hay “bẫy” sức khỏe khi ăn sai cách?

Thứ Sáu, 15:15, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Móng giò lợn là món ăn quen thuộc, thường được xem là bổ dưỡng, tốt cho da và phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, thực phẩm này có thể gây tác động ngược đến sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng của móng giò

Móng giò lợn là thực phẩm giàu năng lượng, chứa nhiều protein, chất béo và collagen. Trung bình 100g cung cấp khoảng 170kcal, nếu ăn nhiều dễ gây dư thừa năng lượng. Collagen trong móng giò khi nấu chín chuyển thành gelatin, hỗ trợ phục hồi mô và tiêu hóa, đồng thời cung cấp một số acid amin. Tuy nhiên, do hàm lượng chất béo bão hòa cao, ăn nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Móng giò lợn có tác dụng gì?

Nếu sử dụng hợp lý, móng giò vẫn mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe.

Hỗ trợ phục hồi thể trạng: Hàm lượng protein và năng lượng cao giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau ốm hoặc sau sinh, đồng thời góp phần duy trì khối cơ và tăng cường sức đề kháng.

Móng giò lợn là món ăn bổ dưỡng nếu sử dụng hợp lý

Tốt cho da và mô liên kết: Collagen và gelatin trong móng giò có vai trò hỗ trợ độ đàn hồi của da, góp phần cải thiện tình trạng khô da, rạn da và hỗ trợ phục hồi mô mềm.

Hỗ trợ tiêu hóa: Gelatin có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón nếu dùng với lượng vừa phải.

Góp phần cải thiện giấc ngủ: Một số acid amin như glycine có trong collagen được cho là giúp thư giãn thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Hỗ trợ tuần hoàn máu: Móng giò cung cấp một số vi chất tham gia vào quá trình tạo máu, giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi ở người suy nhược hoặc phụ nữ sau sinh.

Cẩn trọng khi ăn móng giò

Dù có giá trị dinh dưỡng, móng giò không nên được tiêu thụ tùy tiện. Việc ăn quá nhiều có thể gây tăng cân, đầy bụng, rối loạn lipid máu hoặc ảnh hưởng tiêu hóa.

Để sử dụng an toàn, nên lưu ý:

Không ăn thường xuyên: Chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 100-300g.

Kết hợp cân đối: Ăn cùng rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa và giảm ngấy.

Không phụ thuộc để lợi sữa: Việc cho con bú đúng cách vẫn là yếu tố quyết định.

Đa dạng thực phẩm: Nên kết hợp với các nguồn đạm khác như cá, thịt nạc, trứng, đậu.

Đảm bảo chế biến an toàn: Lựa chọn nguyên liệu rõ nguồn gốc, nấu chín kỹ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: móng giò lợn móng giò lợn bổ dưỡng sử dụng móng giò lợn đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thịt lợn nấu cùng những món này, ăn vào dinh dưỡng tăng vọt, sức khỏe thăng hạng
Thịt lợn nấu cùng những món này, ăn vào dinh dưỡng tăng vọt, sức khỏe thăng hạng

VOV.VN - Thịt lợn là nguyên liệu quốc dân trong mâm cơm người Việt nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nếu biết cách kết hợp thịt lợn với một số loại thực phẩm "vàng", bạn không chỉ nâng tầm hương vị mà còn giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất gấp đôi.

Thịt lợn nấu cùng những món này, ăn vào dinh dưỡng tăng vọt, sức khỏe thăng hạng

Thịt lợn nấu cùng những món này, ăn vào dinh dưỡng tăng vọt, sức khỏe thăng hạng

VOV.VN - Thịt lợn là nguyên liệu quốc dân trong mâm cơm người Việt nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nếu biết cách kết hợp thịt lợn với một số loại thực phẩm "vàng", bạn không chỉ nâng tầm hương vị mà còn giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất gấp đôi.

Thịt lợn là món quen thuộc trong bếp Việt nhưng những người này nên hạn chế
Thịt lợn là món quen thuộc trong bếp Việt nhưng những người này nên hạn chế

VOV.VN - Thịt lợn là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn nhiều thịt lợn.

Thịt lợn là món quen thuộc trong bếp Việt nhưng những người này nên hạn chế

Thịt lợn là món quen thuộc trong bếp Việt nhưng những người này nên hạn chế

VOV.VN - Thịt lợn là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn nhiều thịt lợn.

Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?
Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?

VOV.VN - Thịt lợn giàu dinh dưỡng, dễ chế biến nên trở thành món ăn quen thuộc hằng ngày của nhiều gia đình, song ăn quá thường xuyên có thể gây hại sức khỏe.

Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?

Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?

VOV.VN - Thịt lợn giàu dinh dưỡng, dễ chế biến nên trở thành món ăn quen thuộc hằng ngày của nhiều gia đình, song ăn quá thường xuyên có thể gây hại sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe