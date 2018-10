Móng tay tiết lộ những dấu hiệu về sức khỏe của bạn

Móng tay nhợt màu: Móng tay quá nhợt nhạt có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nghiêm trọng như: Thiếu máu, suy tim sung huyết, bệnh về gan, suy dinh dưỡng Móng tay trắng: Nếu móng tay bạn hầu hết có màu trắng với viền móng tối màu hơn, điều này có thể là dấu hiệu của các bệnh về gan như viêm gan. Móng tay vàng: Một trong số những nguyên nhân phổ biến nhất gây vàng móng tay là do nhiễm nấm. Trong những trường hợp hiếm gặp, móng vàng có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm hơn như bệnh về tuyến giáp, bệnh phổi, tiểu đường hoặc vảy nến. Móng tay xanh lợt: Móng tay có sắc xanh nhẹ có thể cho thấy rằng cơ thể đang không được cung cấp đủ oxy. Điều này có thể là dấu hiệu của vấn đề về phổi, bệnh tim mạch. Móng tay gợn sóng: Móng tay gợn sóng hoặc rỗ lủng có thể là dấu hiệu ban đầu của vảy nến hoặc viêm khớp. Móng tay nứt hoặc bị tách đôi: Móng tay khô, giòn, dễ bị nứt hoặc tách đôi thường có liên quan đến các bệnh về tuyến giáp. Nứt móng hoặc tách đôi hai lớp móng với màu hơi vàng thường là do bệnh nấm. Phần da bọc móng sưng: Nếu phần da xung quanh móng có vẻ sưng đỏ. Đó có thể là do bệnh lupus hoặc do rối loạn mô liên kết. Nhiễm trùng cũng có thể gây ra sưng đỏ và viêm phần da bọc móng tay. Các đường màu đen bên dưới móng tay: Khi xuất hiện các đường màu đen bên dưới móng tay, bạn cần phải đi kiểm tra kịp thời. Đôi khi chúng là dấu hiệu của u ác tính, loại ung thư da nguy hiểm nhất. Móng tay mòn: Cắn hoặc bứt móng tay cũng có liên quan đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu bạn không thể bỏ thói quen này, bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn thêm.

