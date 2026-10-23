Một ly sữa buổi tối mang lại gì cho sức khỏe người lớn tuổi?

Bổ sung protein để duy trì khối cơ

Sữa giúp bổ sung protein, góp phần duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp ở người lớn tuổi, nhất là khi chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, lợi ích này còn phụ thuộc vào tổng lượng protein trong ngày và mức độ vận động. Người lớn tuổi nên kết hợp ăn uống đầy đủ với các bài tập tăng cường sức mạnh; không nhất thiết phải uống thêm sữa buổi tối nếu đã nạp đủ chất đạm từ thực phẩm.

Bổ sung canxi giúp chăm sóc xương

Tuổi càng cao, mật độ xương càng dễ suy giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Sữa cung cấp canxi cùng protein và một số vitamin, khoáng chất, giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho xương. Tuy nhiên, người lớn tuổi nên kết hợp sữa với các thực phẩm giàu canxi khác như sữa chua, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ và rau xanh để duy trì chế độ ăn cân đối.

Một ly sữa buổi tối có thể giúp bổ sung protein, canxi và dưỡng chất cần thiết

Bổ sung dinh dưỡng cho người ăn uống kém

Ở người lớn tuổi, cảm giác thèm ăn giảm hoặc nhanh no có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất. Một ly sữa buổi tối giúp bổ sung năng lượng, protein và vi chất mà không cần ăn thêm nhiều. Tuy nhiên, sữa không nên thay thế bữa chính; nếu người lớn tuổi thường xuyên ăn kém hoặc sụt cân không chủ ý, cần tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng.

Tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ

Uống một ly sữa ấm buổi tối có thể giúp người lớn tuổi thư giãn và hình thành thói quen nghỉ ngơi đều đặn. Sữa chứa tryptophan và một số dưỡng chất liên quan đến giấc ngủ, nhưng bằng chứng về tác dụng cải thiện mất ngủ vẫn còn hạn chế. Người dễ đầy bụng nên uống sữa sớm hơn giờ đi ngủ; nếu mất ngủ kéo dài, cần tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không phải người lớn tuổi nào cũng cần uống sữa buổi tối

Uống sữa buổi tối giúp bổ sung protein, canxi và năng lượng khi khẩu phần ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng không bắt buộc với tất cả người lớn tuổi. Người không dung nạp lactose có thể chọn sữa không lactose hoặc sản phẩm thay thế phù hợp. Ngoài ra, cần chú ý lượng đường, năng lượng và tình trạng sức khỏe để lựa chọn loại sữa phù hợp; người có bệnh lý hoặc chế độ ăn đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ.