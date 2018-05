Một số lý do kỳ lạ gây ra chứng đau đầu

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số thực phẩm như dưa chuột, ô liu... có chứa một hợp chất được gọi là tyramine có thể gây đau đầu. Tương tự, các loại thực phẩm như pho mát và rượu vang cũng có thể chứa tyramine! Quan hệ tình dục: Điều này chắc chắn rất ngạc nhiên! Tình dục thường được coi là một hoạt động lành mạnh, giải phóng rất nhiều hormone hạnh phúc trong não và cũng đốt cháy calo. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, đặc biệt là ở nam giới, đau đầu có thể xảy ra ngay sau khi xuất tinh. Đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề như huyết áp cao... Buộc tóc quá chặt: Buộc tóc có thể ngăn tóc vướng trên khuôn mặt. Tuy nhiên, buộc tóc chặt có thể làm căng các dây thần kinh xung quanh vùng đầu, khi vận động trong một thời gian dài sẽ gây đau đầu. Nó cũng có thể dẫn đến rụng tóc và tóc bạc sớm. Sái hàm: Tình trạng hàm trên và hàm dưới của một người không liên kết với nhau khiến khó nhai thức ăn. Ở những người như vậy, nhức đầu có thể xuất hiện khi ăn thức ăn, vì hàm trên phải làm việc chăm chỉ hơn bằng cách dùng nhiều áp lực hơn để nhai thức ăn. Đây là một tình trạng có thể cần phẫu thuật. Chất Mononatri Glutamate (MSG) trong thực phẩm: Ở một số quốc gia, thực phẩm chứa hóa chất này đã bị cấm cách đây vài năm. MSG có trong thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói và thức ăn nhanh và nó có thể cực kỳ độc hại đối với cơ thể con người! Cùng với gây đau đầu, độc tố này cũng liên quan đến các bệnh ung thư! Đói: Nếu bạn đã từng bỏ qua một vài bữa ăn trong một ngày bận rộn, bạn phải trải qua một loạt các triệu chứng khác cùng với những cơn đói, chẳng hạn như mệt mỏi, khó chịu, đầy hơi, đau bụng và thậm chí đau đầu. Khi cơ thể không nhận được lượng nhiên liệu phù hợp để tiếp tục hoạt động, mức oxy trong não sẽ giảm và gây đau đầu. Sai tư thế: Nếu bạn đang bị nhức đầu dai dẳng mà đó lại không phải do các bệnh nội khoa, thì đó có thể là do ngồi hoặc nằm sai tư thế. Bên cạnh đau lưng và đau cổ, bạn cũng có thể bị đau đầu. Ánh đèn sáng: Nếu bạn phải làm việc với đèn sáng thường xuyên, chẳng hạn như hàn, quản lý ánh sáng sân khấu,... thì bạn có thể có nguy cơ bị đau đầu dai dẳng. Ánh sáng chói có thể kích thích các dây thần kinh nhạy cảm xung quanh mắt và đầu, vì các dây thần kinh phải làm việc chăm chỉ hơn để có thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng rất sáng, do đó gây đau đầu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số thực phẩm như dưa chuột, ô liu... có chứa một hợp chất được gọi là tyramine có thể gây đau đầu. Tương tự, các loại thực phẩm như pho mát và rượu vang cũng có thể chứa tyramine! Quan hệ tình dục: Điều này chắc chắn rất ngạc nhiên! Tình dục thường được coi là một hoạt động lành mạnh, giải phóng rất nhiều hormone hạnh phúc trong não và cũng đốt cháy calo. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, đặc biệt là ở nam giới, đau đầu có thể xảy ra ngay sau khi xuất tinh. Đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề như huyết áp cao... Buộc tóc quá chặt: Buộc tóc có thể ngăn tóc vướng trên khuôn mặt. Tuy nhiên, buộc tóc chặt có thể làm căng các dây thần kinh xung quanh vùng đầu, khi vận động trong một thời gian dài sẽ gây đau đầu. Nó cũng có thể dẫn đến rụng tóc và tóc bạc sớm. Sái hàm: Tình trạng hàm trên và hàm dưới của một người không liên kết với nhau khiến khó nhai thức ăn. Ở những người như vậy, nhức đầu có thể xuất hiện khi ăn thức ăn, vì hàm trên phải làm việc chăm chỉ hơn bằng cách dùng nhiều áp lực hơn để nhai thức ăn. Đây là một tình trạng có thể cần phẫu thuật. Chất Mononatri Glutamate (MSG) trong thực phẩm: Ở một số quốc gia, thực phẩm chứa hóa chất này đã bị cấm cách đây vài năm. MSG có trong thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói và thức ăn nhanh và nó có thể cực kỳ độc hại đối với cơ thể con người! Cùng với gây đau đầu, độc tố này cũng liên quan đến các bệnh ung thư! Đói: Nếu bạn đã từng bỏ qua một vài bữa ăn trong một ngày bận rộn, bạn phải trải qua một loạt các triệu chứng khác cùng với những cơn đói, chẳng hạn như mệt mỏi, khó chịu, đầy hơi, đau bụng và thậm chí đau đầu. Khi cơ thể không nhận được lượng nhiên liệu phù hợp để tiếp tục hoạt động, mức oxy trong não sẽ giảm và gây đau đầu. Sai tư thế: Nếu bạn đang bị nhức đầu dai dẳng mà đó lại không phải do các bệnh nội khoa, thì đó có thể là do ngồi hoặc nằm sai tư thế. Bên cạnh đau lưng và đau cổ, bạn cũng có thể bị đau đầu. Ánh đèn sáng: Nếu bạn phải làm việc với đèn sáng thường xuyên, chẳng hạn như hàn, quản lý ánh sáng sân khấu,... thì bạn có thể có nguy cơ bị đau đầu dai dẳng. Ánh sáng chói có thể kích thích các dây thần kinh nhạy cảm xung quanh mắt và đầu, vì các dây thần kinh phải làm việc chăm chỉ hơn để có thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng rất sáng, do đó gây đau đầu.