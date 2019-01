Một số mẹo để nhanh chóng có hàm răng trắng sáng

Sử dụng than: Đây là một phương pháp làm trắng răng tự nhiên tại nhà - chỉ với một vài viên than. Nghiền một viên than và thoa lên bàn chải, sau đó chải răng trong vòng năm phút. Ban đầu, miệng của bạn sẽ chuyển sang một màu đen đáng sợ, nhưng than sẽ không làm xỉn màu răng của bạn. Hãy xả sạch với nước. Than đóng vai trò như nam châm hút hết chất bẩn ra khỏi khoang miệng, cho bạn hàm răng trắng sáng. Bạn hoàn toàn có thể dùng than một cách thường xuyên.