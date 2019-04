Một số vấn đề liên quan đến tai bạn nên biết

Viêm tai: Đây là vấn đề thường gặp nhất ở trẻ em. Vì trẻ thường không tự nhận thức được, bạn hãy lưu ý nếu thấy trẻ vò tai, tai chảy nước, hoặc nếu trẻ khó giữ thăng bằng, dễ cáu bẳn và có dấu hiệu lãng tai. Viêm tai ngoài: Đây là bệnh thường gặp ở người đi bơi. Bệnh này thường do tai ẩm hoặc trầy xước khiến vi khuẩn phát triển trong tai. Người bị bệnh sẽ thấy ngứa hoặc đau tai, đôi khi tai chảy nước. Hãy đến gặp bác sĩ nếu thấy các triệu chứng trên. Tích tụ ráy tai: Tai có khả năng tự làm sạch, nhưng đôi khi ráy tai có thể tích tụ khiến tai bị ngứa, ù, khô hoặc có mùi. Bạn có thể bị lãng một bên tai, và đôi khi cảm thấy như mình đang ở dưới nước. Bác sĩ có thể giúp làm mềm ráy tai và lấy chúng ra một cách an toàn. Tai súp lơ: Đây là chấn thương phổ biến ở các võ sĩ, gây ra do phần ngoài của tai bị đánh và trầy liên tục khiến các cục máu đông hình thành. Điều này khiến tai sưng và biến dạng giống như súp lơ. Dạng tổn thương tai này khiến bạn dễ bị viêm tai và mất khả năng nghe hơn. Ù tai: Ù tai có thể là do tuổi tác, do tích tụ ráy tai, hoặc ở quá lâu ở nơi có tiếng ồn lớn. Đôi khi các loại thuốc cũng có thể gây ù tai. Hãy gặp bác sĩ nếu bạn không tìm ra nguyên nhân gây ù tai. Bệnh Meniere: Bệnh này xảy ra khi có quá nhiều chất lỏng ở tai trong. Các triệu chứng thường thấy là những cơn chóng mặt tự phát, cảm giác xoay tròn, kèm theo sự mất thính lực dao động, ù tai, đôi lúc có cảm giác đầy tai. Nếu các triệu chứng không tự thuyên giảm, hãy đến gặp bác sĩ. Bệnh xơ cứng tai: Đôi khi một trong số các xương ở tai giữa bị kẹt và mất khả năng rung. Về lâu dài, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe của bạn. Bạn có thể thấy tiếng ù trong tai hoặc cảm thấy chóng mặt. Bệnh này được điều trị bằng phẫu thuật và máy trợ thính. Chóng mặt: Có nhiều nguyên nhân gây chóng mặt, trong đó có một tình trạng do vấn đề với các “tinh thể” ở tai trong có chức năng báo cho não bộ rằng bạn đang di chuyển. Tình trạng này sẽ tự cải thiện, nhưng bác sĩ có thể giúp làm dịu các triệu chứng tạm thời./.

