English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mùa hanh khô, ăn gì để da luôn khỏe đẹp? 8 thực phẩm chị em nên bổ sung

Thứ Ba, 09:27, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hanh khô khiến da dễ mất nước, khô ráp và bong tróc. Bên cạnh dưỡng ẩm bên ngoài, bổ sung thực phẩm giàu omega-3, vitamin và chất chống oxy hóa cũng giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

 

Cá hồi bổ sung omega-3, hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da

Thời tiết hanh khô có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến độ ẩm tự nhiên dễ thất thoát. Cá hồi là thực phẩm giàu omega-3, loại axit béo thiết yếu có vai trò hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm. Bổ sung omega-3 từ cá hồi trong chế độ ăn có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, hỗ trợ giảm khô ráp và duy trì trạng thái mềm mại, khỏe mạnh.

Cà chua giàu lycopene, hỗ trợ bảo vệ da trước ánh nắng

Không chỉ mùa hè, làn da trong những ngày hanh khô vẫn cần được bảo vệ trước tác động của tia cực tím. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tổn thương do ánh nắng và stress oxy hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lycopene có thể góp phần giảm tác động của tia UV lên da, đồng thời hỗ trợ cải thiện một số chỉ số về sắc tố và cấu trúc da. Hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, qua đó góp phần duy trì sức khỏe làn da. Tuy nhiên, cà chua không thể thay thế kem chống nắng và các biện pháp bảo vệ da khi ra ngoài.

mua hanh kho, an gi de da luon khoe dep 8 thuc pham chi em nen bo sung hinh anh 1

Quả bơ cung cấp chất béo có lợi, giúp da mềm mại

Chất béo lành mạnh là thành phần cần thiết để duy trì cấu trúc và chức năng hàng rào bảo vệ da. Quả bơ chứa nhiều axit béo không bão hòa, vitamin E cùng các khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Sự kết hợp giữa vitamin E và chất béo lành mạnh giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời góp phần duy trì làn da mềm mại, hạn chế tình trạng khô ráp trong thời tiết hanh khô.

Bông cải xanh bổ sung vitamin C, hỗ trợ sức khỏe làn da

Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C cùng các vitamin A, E và nhiều chất chống oxy hóa.

mua hanh kho, an gi de da luon khoe dep 8 thuc pham chi em nen bo sung hinh anh 2
Bông cải xanh bổ sung các vitamin C, A, E và nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe làn da

Bổ sung loại rau này vào thực đơn thường xuyên giúp cơ thể có thêm dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe làn da, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi từ môi trường.

Cà rốt cung cấp tiền chất vitamin A

Vitamin A tham gia vào quá trình phát triển, duy trì và tái tạo tế bào da. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết.

Dưỡng chất này góp phần duy trì sức khỏe của da và các mô biểu mô, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào. Nhờ đó, bổ sung cà rốt hợp lý trong chế độ ăn giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh.

Trà xanh bổ sung chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da

Các yếu tố như tia UV, ô nhiễm môi trường và stress oxy hóa có thể thúc đẩy quá trình lão hóa da. Trà xanh chứa EGCG, một hợp chất thuộc nhóm polyphenol có khả năng chống oxy hóa.

EGCG giúp trung hòa các gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước những tổn thương do tác động từ môi trường. Vì vậy, sử dụng trà xanh với lượng phù hợp có thể góp phần bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da.

Quả óc chó cung cấp omega-3 và chất béo thiết yếu

Bên cạnh cá hồi, quả óc chó cũng là nguồn cung cấp omega-3 đáng chú ý, chủ yếu dưới dạng axit alpha-linolenic (ALA). Đây là loại axit béo thiết yếu có nguồn gốc thực vật, góp phần duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da. Ngoài omega-3, quả óc chó còn chứa vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa. Bổ sung loại hạt này với lượng hợp lý giúp cung cấp chất béo có lợi, hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe làn da.

Sữa chua hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Sữa chua chứa probiotics (lợi khuẩn) giúp duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thông qua trục ruột - da, hệ vi sinh khỏe mạnh có thể góp phần điều hòa phản ứng viêm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ và độ ẩm của da. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chủng lợi khuẩn và cơ địa mỗi người. Để chăm sóc da trong mùa hanh khô, chị em nên xây dựng thực đơn đa dạng, kết hợp các thực phẩm giàu chất béo lành mạnh, vitamin và chất chống oxy hóa; uống đủ nước, dưỡng ẩm phù hợp. Nếu da khô kéo dài, nứt nẻ, ngứa hoặc viêm, cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn? Đừng bỏ qua 7 loại rau này
Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn? Đừng bỏ qua 7 loại rau này

VOV.VN - Collagen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da săn chắc, đàn hồi. Bổ sung các loại rau giàu vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể tăng sinh collagen tự nhiên, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn? Đừng bỏ qua 7 loại rau này

Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn? Đừng bỏ qua 7 loại rau này

VOV.VN - Collagen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da săn chắc, đàn hồi. Bổ sung các loại rau giàu vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể tăng sinh collagen tự nhiên, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn: Đừng bỏ qua những thực phẩm này
Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn: Đừng bỏ qua những thực phẩm này

VOV.VN - Làn da khỏe mạnh, tươi trẻ không chỉ phụ thuộc vào việc chăm sóc bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc bổ sung thực phẩm phù hợp có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chất lượng làn da một cách rõ rệt.

Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn: Đừng bỏ qua những thực phẩm này

Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn: Đừng bỏ qua những thực phẩm này

VOV.VN - Làn da khỏe mạnh, tươi trẻ không chỉ phụ thuộc vào việc chăm sóc bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc bổ sung thực phẩm phù hợp có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chất lượng làn da một cách rõ rệt.

Bí quyết khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhờ một loại quả cực quen mặt
Bí quyết khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhờ một loại quả cực quen mặt

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở vai trò giải khát, cam còn là một "kho báu" vitamin và khoáng chất tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Bí quyết khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhờ một loại quả cực quen mặt

Bí quyết khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhờ một loại quả cực quen mặt

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở vai trò giải khát, cam còn là một "kho báu" vitamin và khoáng chất tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe