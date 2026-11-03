Mùa hanh khô, ăn gì để da luôn khỏe đẹp? 8 thực phẩm chị em nên bổ sung

Cá hồi bổ sung omega-3, hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da

Thời tiết hanh khô có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến độ ẩm tự nhiên dễ thất thoát. Cá hồi là thực phẩm giàu omega-3, loại axit béo thiết yếu có vai trò hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm. Bổ sung omega-3 từ cá hồi trong chế độ ăn có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, hỗ trợ giảm khô ráp và duy trì trạng thái mềm mại, khỏe mạnh.

Cà chua giàu lycopene, hỗ trợ bảo vệ da trước ánh nắng

Không chỉ mùa hè, làn da trong những ngày hanh khô vẫn cần được bảo vệ trước tác động của tia cực tím. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tổn thương do ánh nắng và stress oxy hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lycopene có thể góp phần giảm tác động của tia UV lên da, đồng thời hỗ trợ cải thiện một số chỉ số về sắc tố và cấu trúc da. Hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, qua đó góp phần duy trì sức khỏe làn da. Tuy nhiên, cà chua không thể thay thế kem chống nắng và các biện pháp bảo vệ da khi ra ngoài.

Quả bơ cung cấp chất béo có lợi, giúp da mềm mại

Chất béo lành mạnh là thành phần cần thiết để duy trì cấu trúc và chức năng hàng rào bảo vệ da. Quả bơ chứa nhiều axit béo không bão hòa, vitamin E cùng các khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Sự kết hợp giữa vitamin E và chất béo lành mạnh giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời góp phần duy trì làn da mềm mại, hạn chế tình trạng khô ráp trong thời tiết hanh khô.

Bông cải xanh bổ sung vitamin C, hỗ trợ sức khỏe làn da

Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C cùng các vitamin A, E và nhiều chất chống oxy hóa.

Bông cải xanh bổ sung các vitamin C, A, E và nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe làn da

Bổ sung loại rau này vào thực đơn thường xuyên giúp cơ thể có thêm dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe làn da, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi từ môi trường.

Cà rốt cung cấp tiền chất vitamin A

Vitamin A tham gia vào quá trình phát triển, duy trì và tái tạo tế bào da. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết.

Dưỡng chất này góp phần duy trì sức khỏe của da và các mô biểu mô, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào. Nhờ đó, bổ sung cà rốt hợp lý trong chế độ ăn giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh.

Trà xanh bổ sung chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da

Các yếu tố như tia UV, ô nhiễm môi trường và stress oxy hóa có thể thúc đẩy quá trình lão hóa da. Trà xanh chứa EGCG, một hợp chất thuộc nhóm polyphenol có khả năng chống oxy hóa.

EGCG giúp trung hòa các gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước những tổn thương do tác động từ môi trường. Vì vậy, sử dụng trà xanh với lượng phù hợp có thể góp phần bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da.

Quả óc chó cung cấp omega-3 và chất béo thiết yếu

Bên cạnh cá hồi, quả óc chó cũng là nguồn cung cấp omega-3 đáng chú ý, chủ yếu dưới dạng axit alpha-linolenic (ALA). Đây là loại axit béo thiết yếu có nguồn gốc thực vật, góp phần duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da. Ngoài omega-3, quả óc chó còn chứa vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa. Bổ sung loại hạt này với lượng hợp lý giúp cung cấp chất béo có lợi, hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe làn da.

Sữa chua hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Sữa chua chứa probiotics (lợi khuẩn) giúp duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thông qua trục ruột - da, hệ vi sinh khỏe mạnh có thể góp phần điều hòa phản ứng viêm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ và độ ẩm của da. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chủng lợi khuẩn và cơ địa mỗi người. Để chăm sóc da trong mùa hanh khô, chị em nên xây dựng thực đơn đa dạng, kết hợp các thực phẩm giàu chất béo lành mạnh, vitamin và chất chống oxy hóa; uống đủ nước, dưỡng ẩm phù hợp. Nếu da khô kéo dài, nứt nẻ, ngứa hoặc viêm, cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn.