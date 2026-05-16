Muốn ăn vặt mà không tăng cân? Đừng bỏ qua 6 mẹo đơn giản này

Thứ Bảy, 11:21, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ăn vặt không nhất thiết gây tăng cân nếu bạn biết lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát hợp lý. Từ món ăn, thời điểm sử dụng đến thói quen khi ăn đều ảnh hưởng đến cân nặng, vì vậy chỉ cần áp dụng đúng cách, bạn vẫn có thể ăn vặt mà giữ dáng hiệu quả.

Ăn đúng thời điểm

Thời gian ăn vặt ảnh hưởng lớn đến việc kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể. Ăn nhẹ giữa các bữa chính giúp bổ sung năng lượng kịp thời, hạn chế cảm giác đói quá mức và tránh ăn quá nhiều ở bữa sau.

Khoảng giữa buổi sáng hoặc đầu giờ chiều được xem là thời điểm phù hợp để ăn vặt. Ngược lại, ăn quá muộn vào buổi tối có thể khiến cơ thể không kịp tiêu hao năng lượng, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

Ưu tiên protein và chất xơ

Protein và chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn. Khi lựa chọn thực phẩm giàu hai nhóm chất này cho bữa phụ, bạn sẽ hạn chế tình trạng ăn liên tục hoặc ăn quá nhiều trong bữa chính.

muon an vat ma khong tang can Dung bo qua 6 meo don gian nay hinh anh 1
Ăn vặt không nhất thiết gây tăng cân nếu bạn biết lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát hợp lý

Một số lựa chọn đơn giản có thể kể đến như sữa chua kết hợp hạt chia hoặc trái cây ăn cùng một lượng nhỏ bơ đậu phộng. Đây đều là những món ăn vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng vừa tốt cho hệ tiêu hóa.

Không sử dụng điện thoại khi ăn

Thói quen vừa ăn vừa xem điện thoại khiến nhiều người mất tập trung và dễ ăn nhiều hơn mức cần thiết. Khi không chú ý đến bữa ăn, bạn cũng khó nhận biết khi cơ thể đã no. Việc ăn chậm, nhai kỹ và tập trung vào món ăn sẽ giúp bạn kiểm soát lượng thực phẩm tốt hơn. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế nạp quá nhiều calo.

Chọn đồ ăn vặt phù hợp

Không phải món ăn vặt nào cũng khiến bạn tăng cân nếu biết lựa chọn hợp lý. Các thực phẩm tự nhiên như trái cây tươi, sữa chua không đường hoặc các loại hạt có thể cung cấp năng lượng mà không làm dư thừa quá nhiều calo.

Trong khi đó, các loại đồ ăn chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng nhưng không tạo cảm giác no lâu.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến ăn vặt gây tăng cân là việc không kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ; Ăn trực tiếp từ túi lớn hoặc ăn theo cảm xúc dễ khiến bạn nạp nhiều hơn nhu cầu thực tế. Bạn nên chia sẵn khẩu phần ra đĩa hoặc bát nhỏ trước khi ăn để tạo giới hạn rõ ràng. Cách này giúp kiểm soát lượng calo tốt hơn mà vẫn cảm thấy thoải mái.

Tránh đồ ăn vặt “calo rỗng”

Những thực phẩm nhiều đường tinh luyện và chất béo không lành mạnh thường được xếp vào nhóm “calo rỗng” vì cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Việc tiêu thụ thường xuyên các món như bánh kẹo, nước ngọt có ga hay đồ chiên rán không chỉ khiến bạn dễ ăn quá mức, tăng cân mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
