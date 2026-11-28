Trà gừng

Gừng chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, có thể góp phần bảo vệ tế bào gan. Một số nghiên cứu cho thấy gừng tiềm năng cải thiện các chỉ số chức năng gan, nhất là ở người bị rối loạn chuyển hóa. Trà gừng còn giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi nhưng không có tác dụng trực tiếp thải độc gan.

Cách dùng: Thái vài lát gừng tươi, ngâm trong nước nóng khoảng 5-10 phút. Có thể thêm chút mật ong hoặc chanh để tăng hương vị. Không nên pha quá đặc nếu dễ bị ợ nóng hoặc khó chịu ở bụng.

Trà nghệ

Nghệ chứa curcumin, hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan và hạn chế tổn thương. Tuy nhiên, hiệu quả cụ thể ở người vẫn cần thêm bằng chứng lâm sàng.

Cách dùng: Hòa 1/2 thìa bột nghệ nguyên chất vào cốc nước ấm, có thể thêm chút mật ong để dễ uống. Người dùng thuốc chống đông máu, mắc bệnh đường mật hoặc chuẩn bị phẫu thuật nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nước mật ong ấm

Mật ong chứa các hợp chất chống oxy hóa, có thể góp phần hạn chế stress oxy hóa và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Nước mật ong ấm còn giúp bổ sung nước, làm dịu cổ họng nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy thức uống này giúp thải độc hay làm sạch gan.

Cách dùng: Hòa một thìa nhỏ mật ong vào cốc nước ấm, khuấy đều và uống vừa phải. Người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý lượng mật ong để kiểm soát đường huyết.

Trà atiso

Atiso chứa cynarin và các chất chống oxy hóa, được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ chức năng gan. Một số bằng chứng bước đầu cho thấy chiết xuất atiso có thể cải thiện một số chỉ số gan và tình trạng gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, trà atiso không có tác dụng điều trị bệnh gan hoặc thay thế thuốc.

Cách dùng: Hãm trà atiso với nước nóng theo hướng dẫn, để nguội bớt rồi uống. Nên dùng vừa phải, tránh uống quá nhiều sát giờ ngủ để hạn chế tiểu đêm.

Nước chanh ấm

Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Nước chanh pha loãng còn giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa nhưng chưa có bằng chứng cho thấy thức uống này giúp gan đào thải độc tố hoặc cải thiện chức năng gan ở người khỏe mạnh.

Cách dùng: Vắt một lượng nước cốt chanh vừa phải vào cốc nước ấm, có thể thêm chút mật ong. Không nên pha quá chua hoặc uống khi đói nếu bị đau dạ dày, trào ngược axit.