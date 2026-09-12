English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Muốn giảm cân khi nặng 60kg, đừng bỏ qua cách xây dựng thực đơn này

Thứ Bảy, 09:26, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người nặng 60kg muốn giảm cân nên xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng, kiểm soát năng lượng nhưng không nhịn đói hay cắt giảm quá mức các nhóm chất. Kết hợp ăn uống khoa học với vận động phù hợp sẽ giúp quá trình giảm cân an toàn và bền vững hơn.

Tại sao người 60kg cần giảm cân?

Nặng 60kg chưa thể kết luận thừa cân hay béo phì mà cần xem thêm chiều cao, BMI và tỷ lệ mỡ cơ thể. Theo WHO, BMI 18,5-24,9 là bình thường, 25-29,9 là thừa cân và từ 30 là béo phì; với người châu Á, ngưỡng có thể thấp hơn. Vì vậy, người cao 160-165cm, nặng 60kg nhìn chung có cân nặng khá hợp lý. Nếu tỷ lệ mỡ cao, đặc biệt mỡ bụng, nên ưu tiên giảm mỡ, duy trì cơ bắp và điều chỉnh lối sống thay vì chỉ chú trọng số cân.

Gợi ý thực đơn giảm cân cho người 60kg hiệu quả

Muốn giảm cân, cần kiểm soát năng lượng nạp vào phù hợp với nhu cầu cơ thể, tùy tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mức vận động. Không nên cắt giảm quá mức mà cần bảo đảm đủ dưỡng chất, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, kết hợp vận động thường xuyên. Dưới đây là các thực đơn tham khảo, mỗi bữa khoảng 300-400 kcal, có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu.

muon giam can khi nang 60kg, dung bo qua cach xay dung thuc don nay hinh anh 1
Người nặng 60kg muốn giảm cân nên xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng, kiểm soát năng lượng 

Thực đơn giảm cân cho người 60kg bữa sáng

Bánh mì gà xé: 1 ổ bánh mì nhỏ, 50g thịt gà xé, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh xốt cà chua và rau xanh. (Khoảng 350kcal)

Sữa chua nho: 1 hộp sữa chua không đường, 100g nho và 1 muỗng canh hạt chia. (Khoảng 300kcal)

Bánh xèo tôm: 2 chiếc bánh xèo nhỏ, 50g tôm, 1 muỗng canh bột gạo, 1 muỗng canh dầu ăn, rau xanh và nước mắm. (Khoảng 400kcal)

Thực đơn giảm cân cho người 60kg bữa trưa

Cơm gà hấp: 1 chén cơm trắng, 100g thịt gà hấp, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương và rau xanh. (Khoảng 400kcal)

Bún thịt nướng: 1 bát bún nhỏ, 50g thịt nướng, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm, rau xanh và đậu phộng. (Khoảng 350kcal)

Salad gà: 100g thịt gà xé, 1 quả trứng luộc, 1 quả cà chua, 1 quả dưa chuột, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh dầu ô liu và rau xanh. (Khoảng 300kcal)

Thực đơn giảm cân cho người 60kg bữa tối

Canh rong biển tôm: 1 bát canh nhỏ, 50g tôm, 50g rong biển, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm và hành lá. (Khoảng 150kcal)

Mì Ý sốt bò: 1 bát mì Ý nhỏ, 50g thịt bò băm, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh xốt cà chua, 1 muỗng canh phô mai và rau xanh. (Khoảng 400kcal)

Cháo cá: 1 bát cháo nhỏ, 50g cá, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm, hành lá và tiêu. (Khoảng 250kcal)

Những điều cần chú ý khi lên thực đơn giảm cân cho người 60kg

Giảm cân cần thời gian và kiên trì. Người nặng 60kg nên xây dựng thực đơn theo thể trạng, nhu cầu năng lượng và mục tiêu cá nhân; ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất xơ, hạn chế đồ ngọt, nước nhiều đường và món nhiều dầu mỡ. Nên chế biến bằng cách hấp, luộc, nướng, không bỏ bữa, ăn vừa đủ no và kết hợp vận động phù hợp để kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thực đơn yến mạch 1 tuần: Giảm cân an toàn và hiệu quả
Thực đơn yến mạch 1 tuần: Giảm cân an toàn và hiệu quả

VOV.VN - Yến mạch - ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng - không chỉ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất mà còn là “trợ thủ” hiệu quả cho người muốn giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao. Dưới đây là gợi ý thực đơn yến mạch trong 1 tuần, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hệ tiêu hóa.

Thực đơn yến mạch 1 tuần: Giảm cân an toàn và hiệu quả

Thực đơn yến mạch 1 tuần: Giảm cân an toàn và hiệu quả

VOV.VN - Yến mạch - ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng - không chỉ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất mà còn là “trợ thủ” hiệu quả cho người muốn giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao. Dưới đây là gợi ý thực đơn yến mạch trong 1 tuần, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hệ tiêu hóa.

Những loại thịt nên có trong thực đơn giảm cân
Những loại thịt nên có trong thực đơn giảm cân

VOV.VN - Nếu đang có ý định giảm cân, bạn nên bổ sung những loại thịt sau vào thực đơn giảm cân hằng ngày.

Những loại thịt nên có trong thực đơn giảm cân

Những loại thịt nên có trong thực đơn giảm cân

VOV.VN - Nếu đang có ý định giảm cân, bạn nên bổ sung những loại thịt sau vào thực đơn giảm cân hằng ngày.

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?
Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

VOV.VN - Trứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

VOV.VN - Trứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe