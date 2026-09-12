Muốn giảm cân khi nặng 60kg, đừng bỏ qua cách xây dựng thực đơn này

Tại sao người 60kg cần giảm cân?

Nặng 60kg chưa thể kết luận thừa cân hay béo phì mà cần xem thêm chiều cao, BMI và tỷ lệ mỡ cơ thể. Theo WHO, BMI 18,5-24,9 là bình thường, 25-29,9 là thừa cân và từ 30 là béo phì; với người châu Á, ngưỡng có thể thấp hơn. Vì vậy, người cao 160-165cm, nặng 60kg nhìn chung có cân nặng khá hợp lý. Nếu tỷ lệ mỡ cao, đặc biệt mỡ bụng, nên ưu tiên giảm mỡ, duy trì cơ bắp và điều chỉnh lối sống thay vì chỉ chú trọng số cân.

Gợi ý thực đơn giảm cân cho người 60kg hiệu quả

Muốn giảm cân, cần kiểm soát năng lượng nạp vào phù hợp với nhu cầu cơ thể, tùy tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mức vận động. Không nên cắt giảm quá mức mà cần bảo đảm đủ dưỡng chất, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, kết hợp vận động thường xuyên. Dưới đây là các thực đơn tham khảo, mỗi bữa khoảng 300-400 kcal, có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu.

Người nặng 60kg muốn giảm cân nên xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng, kiểm soát năng lượng

Thực đơn giảm cân cho người 60kg bữa sáng

Bánh mì gà xé: 1 ổ bánh mì nhỏ, 50g thịt gà xé, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh xốt cà chua và rau xanh. (Khoảng 350kcal)

Sữa chua nho: 1 hộp sữa chua không đường, 100g nho và 1 muỗng canh hạt chia. (Khoảng 300kcal)

Bánh xèo tôm: 2 chiếc bánh xèo nhỏ, 50g tôm, 1 muỗng canh bột gạo, 1 muỗng canh dầu ăn, rau xanh và nước mắm. (Khoảng 400kcal)

Thực đơn giảm cân cho người 60kg bữa trưa

Cơm gà hấp: 1 chén cơm trắng, 100g thịt gà hấp, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương và rau xanh. (Khoảng 400kcal)

Bún thịt nướng: 1 bát bún nhỏ, 50g thịt nướng, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm, rau xanh và đậu phộng. (Khoảng 350kcal)

Salad gà: 100g thịt gà xé, 1 quả trứng luộc, 1 quả cà chua, 1 quả dưa chuột, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh dầu ô liu và rau xanh. (Khoảng 300kcal)

Thực đơn giảm cân cho người 60kg bữa tối

Canh rong biển tôm: 1 bát canh nhỏ, 50g tôm, 50g rong biển, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm và hành lá. (Khoảng 150kcal)

Mì Ý sốt bò: 1 bát mì Ý nhỏ, 50g thịt bò băm, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh xốt cà chua, 1 muỗng canh phô mai và rau xanh. (Khoảng 400kcal)

Cháo cá: 1 bát cháo nhỏ, 50g cá, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm, hành lá và tiêu. (Khoảng 250kcal)

Những điều cần chú ý khi lên thực đơn giảm cân cho người 60kg

Giảm cân cần thời gian và kiên trì. Người nặng 60kg nên xây dựng thực đơn theo thể trạng, nhu cầu năng lượng và mục tiêu cá nhân; ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất xơ, hạn chế đồ ngọt, nước nhiều đường và món nhiều dầu mỡ. Nên chế biến bằng cách hấp, luộc, nướng, không bỏ bữa, ăn vừa đủ no và kết hợp vận động phù hợp để kiểm soát cân nặng hiệu quả.