Mướp hương bổ dưỡng nhưng 5 nhóm người này cần thận trọng khi ăn

Giá trị dinh dưỡng của mướp hương

Mướp hương cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin C, chất xơ, kali, magie, canxi và các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa, hoạt động của cơ bắp và bảo vệ tế bào. Với hàm lượng calo thấp, loại quả này cũng phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, một số người có bệnh lý nền hoặc cơ địa nhạy cảm cần cân nhắc khi sử dụng.

Những người không nên ăn mướp hương

Người bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa

Mướp hương chứa chất xơ, có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa khi được sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, đối với người đang bị tiêu chảy hoặc gặp các vấn đề về đường ruột, việc ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ có thể khiến triệu chứng khó chịu tăng lên.

Ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, chất xơ có thể làm thay đổi hoạt động của đường ruột, khiến tình trạng đi ngoài nhiều lần trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người đang bị tiêu chảy nên điều chỉnh chế độ ăn phù hợp, tránh sử dụng quá nhiều mướp hương trong giai đoạn này.

Mướp hương giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Người bị dị ứng với mướp hương

Dị ứng thực phẩm có thể xảy ra với nhiều loại rau củ, trong đó không loại trừ mướp hương. Những người có cơ địa dị ứng với loại quả này có thể xuất hiện các biểu hiện như ngứa, nổi mẩn, phát ban sau khi ăn. Một số trường hợp nghiêm trọng hơn có thể gặp phản ứng dị ứng toàn thân, khó thở.

Người từng có phản ứng dị ứng sau khi ăn mướp hương nên tránh sử dụng lại thực phẩm này. Đặc biệt, nếu xuất hiện dấu hiệu khó thở, sưng môi, lưỡi hoặc họng sau khi ăn, cần được cấp cứu y tế kịp thời.

Người bị bệnh thận

Mướp hương có chứa kali và nước. Đối với người mắc bệnh thận mạn tính hoặc suy giảm chức năng thận, khả năng đào thải kali có thể bị ảnh hưởng, khiến khoáng chất này tích tụ trong máu nếu chế độ ăn không được kiểm soát phù hợp.

Tình trạng kali máu tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, người mắc bệnh thận cần chú ý tổng lượng kali nạp vào cơ thể mỗi ngày, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn thực phẩm phù hợp. Không nên tự ý loại bỏ mướp hương khỏi thực đơn nếu chưa có hướng dẫn cụ thể về chế độ ăn.

Người huyết áp thấp

Người bị huyết áp thấp cần chú ý chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe. Dù mướp hương được dân gian xem là thực phẩm có tính mát, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn loại quả này trực tiếp làm giảm huyết áp. Người thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối và tham khảo ý kiến bác sĩ khi có biểu hiện bất thường.

Người đang sử dụng thuốc điều trị đặc biệt

Những người đang điều trị bệnh bằng thuốc, đặc biệt là thuốc lợi tiểu hoặc thuốc liên quan đến chức năng tim mạch và cân bằng điện giải, cần chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày.

Một số thuốc có thể làm thay đổi nồng độ kali trong máu hoặc ảnh hưởng đến khả năng đào thải nước và điện giải của cơ thể. Vì vậy, người đang sử dụng các loại thuốc này nên trao đổi với bác sĩ về chế độ dinh dưỡng phù hợp, nhất là khi mắc kèm bệnh thận hoặc có nguy cơ rối loạn điện giải. Không nên tự ý kiêng mướp hương hoặc thay đổi chế độ ăn khi chưa có tư vấn chuyên môn.

Tác động của mướp hương đối với sức khỏe

Mướp hương cung cấp chất xơ, nước, kali và nhiều dưỡng chất, giúp hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung nước và duy trì hoạt động của tim mạch. Tuy nhiên, người bị tiêu chảy có thể gặp khó chịu đường ruột, người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng kali, còn người có cơ địa dị ứng nên tránh sử dụng. Để bảo đảm an toàn, nên chọn mướp tươi, rửa sạch, nấu chín và ăn với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm. Người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn phù hợp. Trường hợp không ăn được mướp hương, có thể thay thế bằng bí xanh, cà chua hoặc các loại rau xanh khác tùy tình trạng sức khỏe.