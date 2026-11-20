Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lao, đặc biệt là lao kháng thuốc trong hệ thống trại giam thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Trung tá Ngô Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục C10, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục C10, Bộ Công an; TS.BS Đinh Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia; đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Cục C10; đại diện các đơn vị thuộc Chương trình Chống lao Quốc gia, cùng lãnh đạo, cán bộ y tế các trại giam và các bệnh viện phổi tham gia mạng lưới phối hợp triển khai hoạt động.

Bệnh lao trong trại giam: Thách thức cần sự phối hợp liên ngành

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và thứ 10 trong số 30 quốc gia có gánh nặng lao kháng thuốc cao nhất. Ước tính năm 2025, cả nước có khoảng 184.000 người mắc lao mới, 9.400 trường hợp lao kháng thuốc và khoảng 12.000 người tử vong do bệnh lao mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 40% người mắc lao trong cộng đồng chưa được phát hiện hoặc chưa được quản lý, điều trị đầy đủ.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia chia sẻ tại hội nghị

Trong bối cảnh đó, công tác phòng, chống lao tại các cơ sở giam giữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện Cục C10 quản lý hơn 200.000 phạm nhân, trại viên, học sinh tại 60 đơn vị trực thuộc. Số phạm nhân mắc lao được khám sàng lọc và thu dung điều trị dao động từ 1.600–1.800 người.

Môi trường giam giữ tập trung đông người, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế còn hạn chế, thiếu khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm, cùng những khó khăn về nhân lực y tế đặt ra nhiều thách thức trong phát hiện sớm, quản lý và điều trị bệnh lao. Đặc biệt, lao kháng thuốc đòi hỏi quy trình chẩn đoán, điều trị và theo dõi chặt chẽ, liên tục nhằm hạn chế nguy cơ bỏ trị, gián đoạn điều trị và lây lan bệnh trong cộng đồng.

Đánh giá kết quả triển khai, tháo gỡ khó khăn trong công tác điều trị

Tại hội nghị, đại diện Phòng Y tế, Cục C10 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động phòng, chống lao và lao đa kháng thuốc trong các trại giam năm 2026, đồng thời đề xuất phương hướng triển khai năm 2027.

Trung tá Ngô Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục C10, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục C10, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện các trại giam Quyết Tiến, Ngọc Lý, Thanh Xuân, Phú Sơn 4, Ninh Khánh, Trại 3, Kim Sơn, Xuân Phước, Xuyên Mộc và Kênh 7; đồng thời ghi nhận ý kiến từ Bệnh viện Phổi Đắk Lắk, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Phổi Pleiku. Các tham luận tập trung chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khám sàng lọc, phát hiện, thu dung và điều trị người bệnh lao kháng thuốc; công tác phối hợp chuyển tuyến, tiếp nhận và quản lý điều trị liên tục, cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Phần thảo luận, giải đáp vướng mắc với sự tham gia của đại diện Cục C10 và Chương trình Chống lao Quốc gia đã góp phần làm rõ các vấn đề chuyên môn, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các đơn vị, hướng tới nâng cao chất lượng quản lý, điều trị người bệnh lao trong môi trường giam giữ.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Cục C10 và Chương trình Chống lao Quốc gia nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức khám sàng lọc, phát hiện chủ động, quản lý và điều trị người bệnh lao; chú trọng bảo đảm tuân thủ điều trị, hạn chế bỏ trị, gián đoạn điều trị và phòng ngừa lây nhiễm trong môi trường giam giữ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kết nối mạng lưới điều trị

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Gia Lai, đoàn lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương và Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia đã đến thăm, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Đoàn đã nắm bắt tình hình thực tế, trao đổi về công tác chuyên môn, hoạt động phát hiện, tiếp nhận và quản lý điều trị người bệnh; đồng thời ghi nhận những khó khăn, đề xuất của đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ sở điều trị chuyên khoa với hệ thống y tế trại giam.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Chương trình Chống lao Quốc gia tiếp tục thúc đẩy kết nối mạng lưới, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực cho các cơ sở tham gia điều trị, bảo đảm người bệnh lao, đặc biệt là người bệnh lao kháng thuốc, được tiếp cận dịch vụ chẩn đoán và điều trị kịp thời, liên tục.

Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, việc bảo đảm mọi người bệnh đều được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, không phân biệt hoàn cảnh hay môi trường sinh sống, là yêu cầu quan trọng. Kết quả hội nghị năm 2026 là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực chuyên môn và triển khai hiệu quả hơn nữa hoạt động phòng, chống lao, lao kháng thuốc trong năm 2027.