Nâng ngực bằng dao siêu âm thế hệ mới chi phí cao

Với những cải tiến tuyệt vời, đặc biệt ở chức năng cảm biến mô, dạo mổ siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel mang lại hiệu quả kiểm soát, giảm đau và đảm bảo tính an toàn cho khách hàng trong suốt qúa trình phẫu thuật và sau khi trở về nhà,, mang lại kết quả thẩm mỹ hoàn toàn như ý.

Ưu điểm của dao siêu âm thế hệ mới so với máy cũ trong nâng ngực

1. Tăng sự an toàn:

Hệ thống máy thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel có gắn chip giúp kiểm soát chất lượng đốt – hàn – cắt của tay dao với mục đích tăng tính an toàn cho ca phẫu thuật. Ngoài ra, hệ thống mới có cảm biến xác định mức độ khô, ướt của mô để đạt hiệu quả về đốt hàn cắt tốt tối ưu, giảm nguy cơ chảy máu tái phát sau mổ và nguy cơ chảy máu trong mổ so với hệ thống máy cũ. Đồng thời, giảm tổn thương mô và phỏng mô, nên các nhà sản xuất khuyến cáo một tay dao chỉ nên sử dụng một lần cho những ca phẫu thuật cần tính an toàn gần như tuyệt đối.

2. Cầm máu tốt hơn

Hệ thống máy mới tự động nhận dạng thiết bị và đầu nối đa năng kiểm soát chất lượng đốt – hàn -cắt của các tay dao siêu âm đã qua sử dụng lần đầu, khi kết nối với hệ thống máy mới có khả năng bị báo lỗi khi dùng lần thứ 2 lần thứ 3 trở lên. Đồng thời giảm hiệu quả đốt hàn cắt dẫn đến cầm máu kém, các mô vẫn bị ướt và rỉ máu, khả năng cầm máu đối với những mạch máu lớn, nhánh của động mạch vùng ngực trong có khả năng chảy máu lại. Vì vậy các phẫu thuật viên khi sử dụng hệ thống máy thế hệ cũ nên đặt dẫn lưu sau phẫu thuật để tránh tình trạng chảy máu trong khoang, gây nên tình trạng đau nhiều sưng nhiều sau mổ, tăng tỷ lệ bao xơ sau mổ. Đối với những phẫu thuật viên có kinh nghiệm hầu như đều ghi nhận điều này.

Theo kinh nghiệm của Bác sĩ Hồ Cao Vũ hiện đang công tác tại khoa ngoại bệnh viện Chợ Rẫy, đối với những trường hợp sử dụng hệ thống máy thế hệ cũ thì phẫu thuật viên thường khó cầm máu, quá trình đốt hàn cầm máu thường gây rỉ máu, phẫu thuật viên thường phải đốt đi đốt lại nhiều lần gây nên tình trạng bỏng mô, dẫn đến tình trạng đau nhiều sau mổ đặc biệt là những trường hợp khách hàng có tình trạng mô bị ngậm nước nhiều do uống các sản phẩm về thực phẩm chức năng. Với hệ thống máy thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel đã khắc phục nhược điểm này của máy cũ.

3. Kiểm soát nhiệt tốt hạn chế bỏng mô

Hệ thống máy thế hệ cũ có khuyết điểm thao tác khó khăn cho phẫu thuật viên trong quá trình kiểm soát bảo tồn mô ở vị trí những mô cắt - đốt cần có sự tinh tế. Hệ thống máy cũ đa số bị tình trạng truyền nhiệt không ổn định, dẫn đến phẫu thuật viên khó kiểm soát khi nhiệt lượng trong quá trình đốt hàn cắt gây phỏng mô và đặc biệt là truyền nhiệt ở đoạn đầu của thân tay dao gây bỏng mô đối với những trường hợp phẫu thuật có phẫu trường nhỏ. Đặc biệt trong phẫu thuật nâng ngực mổ hở như: phẫu thuật nâng ngực đường nách, đường chân núm vú, đặc biệt là nâng ngực đường chân ngực.

4. Giảm đau sau mổ

Nếu sử dụng tay dao siêu âm nhưng hệ thống máy thế hệ cũ trong phẫu thuật nâng ngực nói chung và thẩm mỹ nói riêng sẽ làm mất đi ưu điểm của dao siêu âm trong phẫu thuật là không đau sau mổ.

Một số khách hàng được sử dụng dao siêu âm trong phẫu thuật nhưng với hệ thống máy thế hệ cũ vẫn đau nhiều sau mổ, nên phải uống thuốc giảm đau và kháng sinh nhiều ngày (có nơi uống thuốc đến 2 tuần). Chính vì vậy, nhà sản xuất khuyến cáo một tay dao chỉ nên dùng một lần và sử dụng hệ thống máy thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel cho những ca phẫu thuật cần tính an toàn gần như tuyệt đối, giảm đau tối thiểu sau mổ.

5. Dễ dàng sử dụng

Hệ thống máy thế hệ cũ như Harmonic™Generator 300 System được sản xuất năm 2001 với hệ thống máy, bàn đạp, dây kết nối và tay dao, nên khi sử dụng phẫu thuật viên vừa sử dụng tay dao, chân đạp theo dõi kiểm soát hiệu quả của ca mổ.

Hệ thống máy mới Ultrasonic surgical scalpel điều khiển bằng tay bấm tức thời, thao tác đơn giãn và dễ sử dụng bác sĩ chỉ điều khiển tay dao bằng tay tạo nên linh hoạt trong quá trình phẫu thuật.

Các ưu điểm hệ thống máy thế hệ mới đã khắc phục những nhược điểm của hệ thống máy cũ (hiện tại tất cả các hệ thống máy cũ đã ra đời trên 20 năm, nên nhiều tính năng không còn linh hoạt, đa số đều sử dụng bàn đạp chân dẫn đến thao tác không linh hoạt). Hệ thống máy của dao mổ siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel bao gồm: Tay dao siêu âm, dây kết nối phụ trợ giữa tay giao và đầu máy, hệ thống đầu máy tự động. Nhiều hãng thiết bị y tế lớn trên thế giới đã không còn sản xuất máy thế hệ cũ, các hãng đều sản xuất hệ thống máy mới tối ưu hóa hiệu quả cho phẫu thuật viên và khách hàng như johnson johnson, InnoLcon, Ligasure….

Dao mổ siêu âm đang được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật vì chúng có ưu điểm cho các vết mổ ở mô mềm, nơi cần kiểm soát chảy máu và tổn thương nhiệt tối thiểu. Đạt tiêu chí mất máu rất ít, tổn thương mô mức thấp nhất, giảm thiểu sang chấn mô, phẫu trường sạch, khô, không chảy dịch và tụ dịch.

Đặc biệt ứng dụng dao siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel đạt được những hiệu quả sau phẫu thuật nâng ngực như: Giảm đau 90% sau mổ, xuất viện sau 8 tiếng, không dùng thêm thuốc giảm đau hay kháng sinh sau mổ (đối với những ca ngực thường), lành thương sẹo đẹp và mềm nhanh hơn so với dao đốt điện.

Hiện tại theo thông tin cung cấp thì J& J đã thu hồi hệ thống máy thế hệ cũ Harmonic Generator 300 để đảm bảo tương thích với tay dao thế hệ mới, bảo đảm chất lượng về các ưu điểm trong phẫu thuật của Ultrasonic Surgical Scalpel đã được chứng minh và ứng dụng. Tuy nhiên vẫn còn một số ít phẫu thuật viên vẫn sử dụng hệ thống cũ này.

Bác sĩ Hồ Cao Vũ tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Y Dược TPHCM, hơn 10 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ nâng ngực và tạo hình thành bụng, nguời tiên phong ứng dụng công nghệ dao siêu âm Harmonic, InnoLcon, Enseal, Ligasure. Năm 2010, ông đã trải qua khóa đào tạo trực tiếp tại khoa phẫu thuật tạo hình của MD Aderson Cancer Center Hospital, Houston, Texas, USA. Bác sĩ Hồ Cao Vũ đã thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nâng ngực và tạo hình thành bụng ứng dụng công nghệ Ultrasonic surgical scalpel, Ligasure.