Nếu bạn mắc chứng khó ngủ, hãy ăn những thực phẩm này

Rau xà lách: Xà lách chứa lactucarium, có lợi ích an thần hoàn hảo sẽ giúp bạn ngủ thiếp đi nhanh chóng. Nếu gặp vấn đề về giấc ngủ, hay ăn một bát salad với rau xà làch trong bữa tối. Quả hồ trăn chứa magiê, protein và vitamin B6 giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon. Những hạt này là một bổ sung tuyệt vời cho các món tráng miệng và bạn có thể có quả hồ trăn như một món ăn nhẹ. Cải xoăn có rất nhiều canxi, vì vậy nếu bạn không dung nạp lactose từ sữa, bạn có thể bổ sung rau cải vàochế độ ăn kiêng của mình. Sự thiếu hụt canxi có liên quan đến những vấn đề về giấc ngủ. Vì vậy, bạn có thể ăn quả hồ trăn trước khi đi ngủ để có được một giấc ngủ ngon. Ngũ cốc: Quá nhiều căng thẳng làm phiền bạn và bạn không thể ngủ. Bạn có thể ăn một bát ngũ cốc trước khi đi ngủ. Điều này thúc đẩy giấc ngủ ngon vì sự kết hợp của carbohydrate và canxi sẽ làm cho cơ thể bạn buồn ngủ. Bột yến mạch là thức ăn sáng phổ biến cho nhiều người. Yến mạch là một bữa ăn nhẹ hoàn hảo trước khi đi ngủ, vì nó chứa melatonin giúp bạn có giấc ngủ sâu. Hạt ngũ cốc: Các loại ngũ cốc nguyên chất là một loại siêu thực phẩm giúp bạn ngủ nhanh hơn. Họ làm tăng lượng đường trong máu của bạn, giúp bạn cảm thấy buồn ngủ dễ dàng. Ăn một lát bánh mì nguyên hạt trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn! Quả Kiwi giàu vitamin C, vitamin E, folate và serotonin. Chúng giúp bạn ngủ ngon. Quả Kiwi rất tốt cho những người bị chứng mất ngủ hoặc những người gặp khó khăn khi ngủ. Cá ngừ là một nguồn cung cấp chất béo và chất đạm tuyệt vời. Nó chứa vitamin B6, giúp sản xuất serotonin và melatonin trong cơ thể. Các thành phần này làm thư giãn cơ thể của bạn và do đó làm cho bạn ngủ dễ dàng. Sôcôla đen: Sôcôla đen có chứa serotonin có thể giúp thư giãn cơ thể và cho bạn một giấc ngủ ngon. Quả óc chó: Óc chó chứa tryptophan, giúp sản xuất serotonin và melatonin trong cơ thể. Hai thành phần này góp phần vào một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Ăn một vài quả óc chó hoặc thêm nó vào salad trong bữa ăn tối để có giấc ngủ ngon.

