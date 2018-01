Nếu đang bị tiêu chảy bạn nên tránh xa những thứ này

Sữa: Hàm lượng lactose trong sữa và các sản phẩm sữa khác không tốt cho dạ dày khi bạn bị tiêu chảy. Tránh xa các sản phẩm như kem hoặc phô mai, vì chúng gây thêm áp lực lên ruột đang yếu và làm cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Nếu bạn không dung nạp lactose, bạn có thể bị tiêu chảy do ăn các sản phẩm này. Ớt: Các hợp chất được gọi là capsaicin được tìm thấy trong ớt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng cũng như gây kích ứng lớp lót của ruột. Nó cũng gây ra khí và có thể gây áp lực quá mức lên hệ thống tiêu hóa của bạn. Hàm lượng caffeine trong cà phê là một trong những nguyên nhân chính làm tình trạng tiêu chảy gia tăng. Bản chất lợi tiểu cũng có xu hướng thêm vào tình trạng trầm trọng hơn này. Một loại trà thảo dược không chứa caffeine là thứ tốt nhất để làm dịu dạ dày của bạn trong trường hợp tiêu chảy. Rượu là một đồ uống bị nghiêm cấm khi bị tiêu chảy. Nó rất độc cho lớp lót dạ dày và làm cho quá trình trao đổi chất của gan thay đổi. Uống rượu có thể gây khó tiêu và làm trầm trọng thêm tình trạng của bạn. Nó cũng sẽ làm cho cơ thể mất nước nhiều hơn. Các loại cây họ đậu cũng cần tránh khi bạn bị tiêu chảy. Bất kỳ loại đậu nào bạn ăn cũng cần thời gian để tiêu hóa nó, gây thêm áp lực lên hệ tiêu hóa của bạn. Cây họ đậu cũng có hàm lượng lectins cao gây viêm ruột. Đường nhân tạo: Đây cũng là những thủ phạm dẫn đến tiêu chảy. Các chất làm ngọt nhân tạo như Sorbitol, Manitol và Xylitol thường được sử dụng trong kẹo sẽ làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy. Vi khuẩn ăn các loại đường này và gây ra đầy hơi và đau bụng. Các loại hạt rất giàu chất xơ hòa tan nhưng chúng thực sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu chảy của bạn. Nó cũng có thể gây kích thích lớp lót trong ruột và gây đầy bụng. Thịt (Thịt Đỏ) là một thực phẩm rất phong phú và mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Mặc dù nó là một nguồn cung cấp protein và vitamin tốt, nhưng nó lại không tốt khi điều trị bệnh tiêu chảy. Các hợp chất trong thịt đỏ có xu hướng gây viêm và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của đường tiêu hóa. Các loại trái cây có múi, quả mọng, quả dứa, quả anh đào và nho làm tình trạng tiêu chảy của bạn xấu đi. Điều này là do chúng có chứa fructose nhưng không được hấp thu đúng cách và dẫn đến phân lỏng. Ăn trái cây như chuối để điều trị bệnh tiêu chảy. Các loại rau như bông cải xanh, cải bắp và súp lơ có thể làm tình trạng tiêu chảy của bạn trầm trọng hơn, do chúng có thể gây ra đầy hơi và một số vấn đề về tiêu hóa.

