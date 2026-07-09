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Ngã từ độ cao 3m khi hái xoài, người đàn ông liệt hoàn toàn hai chân

Thứ Năm, 09:28, 09/07/2026
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VOV.VN - Sau cú ngã từ cây xoài cao 3m, người đàn ông 62 tuổi bị tổn thương tủy sống, liệt hoàn toàn hai chân và phải tập phục hồi chức năng để đi lại.

Theo thông tin từ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8, khoảng 5 tuần trước, bệnh nhân trèo lên cây xoài trước nhà để hái quả. Trong lúc ngồi trên cành cây, bất ngờ bị gãy cành, ông rơi xuống đất từ độ cao khoảng 3m.

Sau cú ngã, bệnh nhân xuất hiện đau vùng cột sống, tê bì, mất cảm giác hai chân, không thể tự đứng dậy và đi lại. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương cột sống kèm tổn thương tủy sống nghiêm trọng, gây liệt hoàn toàn hai chi dưới.

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Bệnh nhân tập luyện sau phẫu thuật

Bệnh nhân được phẫu thuật cố định cột sống bằng vít, giải ép tủy sống. Sau khi tình trạng ổn định, ông tiếp tục được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng để tập luyện, phục hồi khả năng vận động.

BSCKII Nguyễn Thị Bích - Khoa Phục hồi chức năng cho biết, thời điểm tiếp nhận, cơ lực hai chi dưới của bệnh nhân chỉ đạt khoảng 2-3/5. Người bệnh chưa thể tự đứng, phải sử dụng xe lăn và cần chương trình phục hồi chức năng chuyên biệt.

Dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Hồng Hậu, bệnh nhân được xây dựng kế hoạch tập luyện theo từng giai đoạn, tập trung vào tăng sức mạnh nhóm cơ lõi giúp ổn định thân mình và cột sống; cải thiện tầm vận động khớp; tăng cường cơ hai chân; tập chuyển tư thế từ giường sang xe lăn; tập đứng và tập đi với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân có tiến triển rõ rệt. Ông có thể đeo đai cột sống, tự ngồi dậy vững vàng và bắt đầu tập những bước đi đầu tiên với dụng cụ hỗ trợ.

Các bác sĩ cho biết, té ngã khi trèo cây, leo thang, sửa chữa trên cao là những tai nạn thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt ở người cao tuổi do nguy cơ gãy xương và tổn thương cột sống cao hơn.

Để phòng tránh tai nạn, người dân không nên chủ quan khi thực hiện các công việc trên cao, không trèo cây hoặc leo lên những vị trí không có dụng cụ bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn nghi ngờ chấn thương cột sống, tuyệt đối không tự ý bế, cõng hoặc di chuyển nạn nhân bằng xe máy. Cần giữ cố định cột sống, hạn chế vận động và gọi hỗ trợ y tế để được xử trí đúng cách, tránh làm tổn thương tủy sống nặng thêm.

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Việt Linh/VTC News
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