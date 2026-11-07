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Người cao tuổi nên uống gì mỗi ngày để khỏe mạnh, sống lâu?

Thứ Bảy, 15:13, 07/11/2026
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VOV.VN - Lựa chọn đồ uống phù hợp giúp người cao tuổi bổ sung nước, dưỡng chất và duy trì sức khỏe. Vậy người già nên uống gì mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, nhất là khi khả năng ăn uống suy giảm?

 

Người già nên uống gì cho khỏe?

Nước uống giữ vai trò quan trọng trong dinh dưỡng, giúp vận chuyển dưỡng chất, đưa oxy đến tế bào và duy trì huyết áp. Ngoài bổ sung nước, một số thức uống còn cung cấp vitamin, khoáng chất, protein và năng lượng, đặc biệt hữu ích với người cao tuổi gặp khó khăn khi nhai, nuốt hoặc tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, cần lựa chọn đồ uống phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

Cung cấp đủ nước lọc mỗi ngày

Nước lọc giúp người cao tuổi duy trì hoạt động của các cơ quan, hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón, mất nước và giảm nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu. Lượng nước tham khảo khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày, tùy thể trạng và sức khỏe. Nên chia nhỏ lượng nước, uống đều đặn ngay cả khi chưa khát. Người mắc bệnh tim, thận hoặc cần hạn chế dịch phải tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

nguoi cao tuoi nen uong gi moi ngay de khoe manh, song lau hinh anh 1

Bổ sung nước ép trái cây để cung cấp vitamin

Nước ép trái cây giúp người cao tuổi bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ thị lực, miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Nên ưu tiên nước ép tươi, không thêm đường và sử dụng vừa phải. Nước ép không thể thay thế trái cây nguyên quả do ít chất xơ hơn; người mắc bệnh tiểu đường cần kiểm soát khẩu phần để tránh tăng đường huyết.

Bổ sung nước ép rau củ để tăng cường chất xơ

Nước ép rau củ từ cần tây, dưa chuột, cà rốt... giúp người cao tuổi bổ sung vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi. Tuy nhiên, quá trình ép thường loại bỏ phần lớn chất xơ trong bã rau củ. Vì vậy, nếu muốn hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón và kiểm soát cân nặng, người cao tuổi nên ưu tiên ăn rau củ nguyên dạng, chế biến mềm hoặc xay cả phần bã. Nên chọn nguyên liệu tươi, bảo đảm vệ sinh và sử dụng lượng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Trà thảo mộc giúp thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ

Một số loại trà thảo mộc như trà hoa sen, hoa nhài, gừng, atiso có thể giúp người cao tuổi thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ tiêu hóa. Trà atiso chứa các hợp chất chống oxy hóa nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định có tác dụng điều trị bệnh gan, ổn định huyết áp hay mỡ máu.

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Người cao tuổi nên uống trà mới pha, không lạm dụng và lựa chọn loại phù hợp với sức khỏe. Một số thảo mộc có thể tương tác với thuốc hoặc không phù hợp với người mắc bệnh mạn tính. Trà thảo mộc chỉ là thức uống hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị.

Bổ sung thức uống ngũ cốc để cải thiện dinh dưỡng

Thức uống từ ngũ cốc như đậu nành, đậu xanh, yến mạch, gạo lứt... giúp người cao tuổi bổ sung năng lượng, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đây có thể là lựa chọn phù hợp cho bữa phụ, đặc biệt với người ăn uống kém.

Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng của mỗi sản phẩm khác nhau. Người cao tuổi nên ưu tiên loại ít đường, đọc kỹ nhãn thành phần và sử dụng theo khẩu phần phù hợp. Không nên lạm dụng hoặc dùng ngũ cốc thay thế hoàn toàn các bữa ăn đủ chất.

Sữa là thức uống bổ sung dinh dưỡng cho người cao tuổi

Sữa là thức uống giúp người cao tuổi bổ sung protein, canxi, photpho và vitamin. Protein hỗ trợ duy trì khối cơ, trong khi canxi và vitamin D góp phần bảo vệ sức khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương.

Tùy tình trạng sức khỏe, người cao tuổi có thể chọn sữa tươi, sữa ít béo, không đường hoặc sữa không lactose. Người mắc bệnh thận, tim mạch, tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng protein, kali, photpho nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn loại sữa phù hợp.

Các loại thức uống người già nên tránh

Người cao tuổi nên hạn chế rượu bia, nước tăng lực và nước ngọt có đường vì những thức uống này có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ tổn thương gan, ảnh hưởng huyết áp, tim mạch, giấc ngủ và khả năng giữ thăng bằng, đồng thời có thể tương tác với thuốc điều trị. Nước tăng lực chứa nhiều đường, caffeine và chất kích thích, dễ gây hồi hộp, mất ngủ, tăng nhịp tim và ảnh hưởng đến đường huyết. Trong khi đó, nước ngọt có đường cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít dưỡng chất, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, người cao tuổi nên ưu tiên nước lọc và các thức uống không đường phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Một số lưu ý khi lựa chọn thức uống cho người cao tuổi

Người cao tuổi cần lựa chọn đồ uống phù hợp với thể trạng và bệnh lý nền, đặc biệt khi mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, thận hoặc gan. Nên sử dụng đúng khẩu phần, không lạm dụng nước ép, sữa hay ngũ cốc có đường; đồng thời chia nhỏ lượng nước, uống đều đặn trong ngày. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng sau khi uống, cần ngừng sử dụng và đi khám. Không có loại đồ uống nào phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy cần kết hợp bổ sung nước hợp lý với chế độ dinh dưỡng đa dạng, phù hợp sức khỏe.

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Dinh dưỡng phù hợp cho người cao tuổi

VOV.VN - Khi tuổi tác càng cao cơ thể con người sẽ thay đổi, sức khỏe cũng dần yếu đi. Tuy nhiên, nếu biết ăn uống đúng cách người cao tuổi vẫn có thể sống vui khỏe mỗi ngày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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