Người gầy giảm mỡ bụng thế nào để không bị sụt cân?

Ưu tiên tập sức mạnh để xây dựng và duy trì khối cơ

Nhiều người lầm tưởng tập bụng sẽ giúp giảm mỡ vùng eo, nhưng thực tế không thể giảm mỡ tại một vị trí riêng biệt. Để cải thiện vóc dáng, cần kết hợp giảm mỡ toàn thân, tăng khối cơ và duy trì tập luyện đều đặn.

Tập sức mạnh là lựa chọn phù hợp cho người gầy có mỡ bụng, giúp giảm mỡ, tăng cơ và làm cơ thể săn chắc hơn. Người mới bắt đầu nên tập 2-3 buổi mỗi tuần với các bài tập tác động nhiều nhóm cơ, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý để cơ bắp phục hồi.

Người tập nên ưu tiên các bài tập toàn thân như squat, deadlift, chống đẩy, kéo dây kháng lực, lunge và các bài tập vùng thân giữa như plank. Có thể bắt đầu với 2-3 hiệp mỗi bài, tăng dần cường độ khi cơ thể thích nghi.

Tuy giúp tăng sức mạnh cơ bụng, các bài tập như plank hay gập bụng không thể làm giảm mỡ riêng vùng eo. Do đó, chỉ tập bụng mà bỏ qua các nhóm cơ lớn sẽ khó mang lại vóc dáng săn chắc như mong muốn.

Người gầy nhưng vẫn tích mỡ bụng cần tập trung giảm mỡ, tăng cơ thay vì giảm cân

Ăn uống hợp lý để giảm mỡ nhưng không làm mất cơ

Người gầy không nên nhịn ăn hoặc cắt giảm calo quá mức vì có thể gây mất cơ, mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện. Chế độ ăn cần bổ sung đủ protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu và duy trì carbohydrate lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt, khoai, rau xanh, trái cây để cung cấp năng lượng.

Bên cạnh đó, nên hạn chế đồ uống có đường, đồ ăn vặt và tăng cường rau trong bữa ăn. Nếu cơ thể sụt cân nhanh, giảm sức tập hoặc thường xuyên mệt mỏi, cần điều chỉnh lại chế độ ăn, tập luyện và nghỉ ngơi phù hợp.

Kết hợp cardio, tăng vận động hàng ngày và ngủ đủ giấc

Cardio giúp cải thiện tim mạch và hỗ trợ tiêu hao năng lượng, nhưng giảm mỡ còn phụ thuộc vào chế độ ăn và lối sống. Các bài như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi hoặc chạy chậm đều phù hợp tùy thể trạng.

Người trưởng thành nên duy trì khoảng 150 phút cardio mỗi tuần và tập tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày/tuần. Người mới có thể bắt đầu từ 15-20 phút mỗi ngày rồi tăng dần cường độ. Ngoài tập luyện, cần tăng vận động hàng ngày như đi bộ, leo cầu thang và ngủ đủ 7-9 tiếng. Tránh tập quá sức khi thiếu năng lượng để hạn chế mệt mỏi và chấn thương.

Những sai lầm khiến người gầy khó cải thiện vóc dáng

Áp lực giảm mỡ bụng nhanh dễ khiến nhiều người áp dụng sai cách. Một số sai lầm thường gặp gồm nhịn ăn hoặc cắt giảm calo quá mức, chỉ tập bụng mà bỏ qua nhóm cơ lớn, tập cardio quá nhiều nhưng thiếu tập sức mạnh, loại bỏ hoàn toàn carbohydrate, ăn thiếu protein và chất xơ, thay đổi giáo án liên tục hoặc lạm dụng sản phẩm giảm mỡ nhanh.

Thực tế, giảm mỡ bụng ở người gầy cần thời gian và sự kiên trì, kết hợp tập luyện hợp lý, dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh. Tập trung xây dựng cơ bắp, vận động đều đặn và nghỉ ngơi đủ sẽ giúp cải thiện vóc dáng bền vững hơn.