Ăn lạc rang muối thường xuyên có làm tăng huyết áp?

Ăn lạc rang muối thường xuyên có thể không tốt cho huyết áp, chủ yếu do lượng muối được sử dụng trong quá trình chế biến. Khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều natri trong thời gian dài, khả năng điều hòa nước và điện giải có thể bị ảnh hưởng.

Tình trạng giữ nước làm tăng thể tích máu lưu thông, từ đó khiến áp lực lên thành động mạch tăng theo. Nguy cơ này đáng chú ý hơn ở người đã mắc tăng huyết áp hoặc có cơ địa nhạy cảm với muối. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào lượng lạc rang muối tiêu thụ, hàm lượng natri trong sản phẩm và tổng lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày.

Vì sao ăn lạc rang muối có thể ảnh hưởng đến huyết áp?

Natri dư thừa khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích tuần hoàn và áp lực lên thành mạch, từ đó góp phần làm huyết áp tăng.

Lạc giàu protein và chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, nhưng khi rang cùng muối, món ăn này có thể cung cấp lượng natri đáng kể

Ngoài ra, một số nghiên cứu trên chuột cho thấy ăn nhiều muối có thể kích hoạt tế bào miễn dịch T CD8+ di chuyển đến thận, làm tăng hoạt động của kênh đồng vận chuyển natri - clo (NCC). Điều này khiến thận tái hấp thu natri nhiều hơn, thúc đẩy giữ nước và làm huyết áp tăng. Tuy nhiên, cơ chế này chủ yếu được ghi nhận trong nghiên cứu trên động vật, cần thêm bằng chứng để xác định tác động ở người.

Lạc rang muối có những lợi ích dinh dưỡng nào?

Lạc vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, sắt, kẽm và các hợp chất thực vật như resveratrol, isoflavone, axit phenolic, phytosterol. Một số thành phần có tiềm năng chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Vì vậy, không cần loại bỏ hoàn toàn lạc khỏi thực đơn mà nên ưu tiên cách chế biến ít muối và kiểm soát khẩu phần để hạn chế natri.

Người bị tăng huyết áp có nên ăn lạc rang muối không?

Người mắc tăng huyết áp nên hạn chế lạc rang muối vì lượng natri cao có thể khiến huyết áp khó kiểm soát và tăng nguy cơ biến chứng tim mạch. WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2g natri, tương đương dưới 5g muối mỗi ngày. Vì vậy, người bệnh nên ưu tiên lạc rang không muối hoặc ít natri, đồng thời kiểm soát tổng lượng muối từ các thực phẩm trong ngày theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn lạc rang muối thế nào để hạn chế ảnh hưởng đến huyết áp?

Để hạn chế ảnh hưởng đến huyết áp, nên ưu tiên lạc rang không muối, kiểm tra hàm lượng natri trên bao bì và ăn với khẩu phần hợp lý. Đồng thời, tăng cường rau xanh, trái cây giàu kali (người mắc bệnh thận cần hỏi ý kiến bác sĩ), hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì chế độ ăn ít muối. Lạc rang muối không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối, nhưng người tăng huyết áp cần kiểm soát lượng ăn và tổng lượng natri tiêu thụ mỗi ngày.