Người mắc u tuyến giáp lành tính nên kiêng gì? Không phải ai cũng biết

U tuyến giáp lành tính là bệnh gì?

Tuyến giáp là tuyến nội tiết nằm ở vùng trước cổ, có hình cánh bướm, giữ vai trò sản xuất hormone giúp điều hòa chuyển hóa, tăng trưởng, hoạt động tim mạch và nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.

Khi tuyến giáp rối loạn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, giảm trí nhớ, khó tập trung, thay đổi cân nặng, đau nhức cơ, da khô, táo bón hoặc rối loạn nhịp tim.

U tuyến giáp gồm hai dạng là lành tính và ác tính, trong đó u lành tính chiếm khoảng 95% trường hợp và thường gặp ở nữ giới. Đây là tình trạng xuất hiện các khối nhân bất thường trong tuyến giáp, có thể chứa dịch hoặc mô đặc. Một số trường hợp khối u vẫn tiết hormone, gây rối loạn chức năng tuyến giáp và cần được theo dõi, điều trị theo chỉ định bác sĩ.

U tuyến giáp nên ăn nhiều rau củ quả và bổ sung i-ốt đầy đủ

Người bị u tuyến giáp lành tính nên kiêng ăn gì?

Thực phẩm nhiều đường và chất xơ

Chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu bổ sung quá nhiều trong thời gian dùng thuốc điều trị tuyến giáp có thể làm giảm khả năng hấp thu thuốc của cơ thể. Bên cạnh đó, thực phẩm chứa nhiều đường cũng không có lợi cho quá trình kiểm soát bệnh, vì vậy người bệnh nên sử dụng ở mức hợp lý.

Thực phẩm chế biến sẵn

Đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng gói, đông lạnh hay chế biến sẵn thường chứa nhiều chất bảo quản, muối, đường và phụ gia. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn làm rối loạn quá trình chuyển hóa, tạo điều kiện khiến bệnh tiến triển bất lợi.

Nội tạng động vật

Gan, tim, thận, lòng hay các loại nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol, chất béo bão hòa và acid lipoic. Những thành phần này có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị tuyến giáp nếu sử dụng với lượng lớn, khiến quá trình điều trị kéo dài hơn.

Các sản phẩm từ đậu nành

Người mắc các bệnh về tuyến giáp, trong đó có u tuyến giáp lành tính, nên sử dụng các chế phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành, nước tương... một cách hợp lý.

Nguyên nhân là đậu nành chứa isoflavone - hợp chất có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu iod và hoạt động tổng hợp hormone tuyến giáp nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt ở người thiếu iod.

Thực phẩm chứa gluten

Lúa mì, lúa mạch, mì sợi và một số loại ngũ cốc chứa gluten cũng là nhóm thực phẩm cần cân nhắc. Đối với những người không dung nạp gluten hoặc mắc bệnh tự miễn liên quan đến tuyến giáp, việc tiêu thụ nhóm thực phẩm này có thể làm tăng phản ứng viêm, gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Rượu bia và các chất kích thích

Rượu, bia, nước ngọt có gas, thuốc lá và các chất kích thích đều không có lợi cho người mắc bệnh tuyến giáp. Những sản phẩm này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc, gây mất cân bằng hormone và tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Do đó, người bệnh nên hạn chế hoặc tránh sử dụng.

Người bị u tuyến giáp lành tính nên ăn gì?

Bên cạnh việc kiêng một số thực phẩm, người mắc u tuyến giáp lành tính nên bổ sung nhóm thực phẩm có lợi để hỗ trợ chức năng tuyến giáp và nâng cao sức khỏe.

Trái cây, rau xanh cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào; Các loại hạt như hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh, hạt điều… giàu chất béo tốt, protein và khoáng chất, hỗ trợ hoạt động tuyến giáp.

Thực phẩm giàu i-ốt như cá biển, hải sản, trứng, sữa, rong biển và muối i-ốt giúp duy trì hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, người đang điều trị iod phóng xạ hoặc bị cường giáp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.