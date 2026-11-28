Tại sao người Nhật thích uống lá tía tô?

Tía tô là cây thân thảo, có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay và thường được sử dụng làm gia vị trong nhiều món ăn. Không chỉ góp phần tạo hương vị, lá tía tô còn chứa một số hợp chất thực vật như flavonoid, axit rosmarinic và axit chlorogenic. Những thành phần này đang được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và các tác động sinh học khác. Vì vậy, trà Shiso cũng trở thành thức uống được nhiều người Nhật lựa chọn.

Uống lá tía tô có tác dụng gì trong việc điều trị bệnh?

Một số nghiên cứu cho thấy lá tía tô chứa các hợp chất có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát axit uric, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe hô hấp, chuyển hóa đường và chất béo, cũng như tim mạch. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng mới dừng ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, chưa đủ cơ sở khẳng định nước lá tía tô có thể điều trị bệnh, thanh lọc cơ thể hay thay thế thuốc.

Tía tô là cây thân thảo, có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay và thường được sử dụng làm gia vị trong nhiều món ăn

Công dụng trong làm đẹp của lá tía tô

Lá tía tô chứa các hợp chất chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn, được quan tâm trong chăm sóc da. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy uống nước lá tía tô giúp trị mụn, làm trắng da hay làm chậm lão hóa. Thức uống này ít năng lượng nếu không thêm đường, có thể thay thế đồ uống ngọt nhưng không trực tiếp đốt mỡ hoặc giúp giảm cân.

Cách uống lá tía tô của người Nhật để chăm sóc sức khỏe

Người Nhật thường rửa sạch lá tía tô tươi, cho vào nồi nước đun trong thời gian ngắn rồi lọc bỏ bã để uống trực tiếp hoặc thêm chút nước cốt chanh tạo vị chua nhẹ. Có thể uống khi còn ấm hoặc để nguội, bảo quản lạnh tùy sở thích. Ngoài cách nấu đơn giản, lá tía tô còn được kết hợp với gừng tươi để tạo vị cay ấm, giấm táo để tăng vị chua hoặc mật ong, đường phèn để tạo vị ngọt. Tuy nhiên, chỉ nên thêm lượng nhỏ chất tạo ngọt; người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát cân nặng nên hạn chế.

Người có bệnh dạ dày, dễ trào ngược cũng cần thận trọng khi pha giấm táo. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy uống nước lá tía tô vào thời điểm cố định, chẳng hạn trước bữa ăn 10-30 phút, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Vì vậy, có thể lựa chọn thời điểm uống phù hợp với thói quen sinh hoạt và khả năng dung nạp của cơ thể.

Lưu ý khi áp dụng cách uống lá tía tô của người Nhật

Nước lá tía tô có thể dùng như một loại đồ uống bổ sung nhưng không nên uống quá nhiều hoặc thay thế nước lọc, thuốc điều trị. Người bị trào ngược, viêm loét dạ dày nên hạn chế thêm chanh, giấm nếu gây khó chịu; người mắc bệnh tiểu đường cần kiểm soát lượng đường, mật ong. Người có tiền sử dị ứng với tía tô nên tránh sử dụng nếu xuất hiện phản ứng bất thường.

Khi chế biến, nên chọn lá tươi, có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch, không đun quá lâu và bảo quản lạnh nếu chưa dùng ngay, ưu tiên uống trong ngày. Nhìn chung, lợi ích của nước lá tía tô đối với sức khỏe và sắc đẹp vẫn cần thêm bằng chứng khoa học; sử dụng hợp lý cùng chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh mới là nền tảng chăm sóc sức khỏe lâu dài.