Nguồn bổ sung chất đạm tốt nhất cho những người ăn thuần chay

Đậu lăng: Đây là nguồn protein tốt nhất cho người ăn chay. Trên thực tế, một chén canh đậu lăng có lượng protein bằng 3 quả trứng luộc! Thêm vào đó, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha phát hiện ra rằng những người ăn đậu lăng 4 lần/tuần có xu hướng giảm cân và giảm mức cholesterol. Một chén đậu Hà Lan chứa lượng protein gấp 8 lần một chén rau chân vịt! Thêm vào đó, nó là một nguồn cung cấp vitamin C rất cần thiết để duy trì hệ miễn dịch và sức khoẻ nói chung. Kiều mạch là một loại ngũ cốc không chứa gluten, giàu protein, chất xơ và magiê. Đậu gà là một thức ăn thân thiện giảm và dễ giảm cân. Nó giàu protein, giúp xây dựng cơ và tăng cường sự trao đổi chất. Trái ổi không chỉ là nguồn vitamin C lớn, nó còn giàu protein và chất xơ, là trái cây hoàn hảo cho người ăn chay. Đậu nành là một trong những nguồn cung cấp chất đạm tốt nhất cho những người ăn chay. Hạt chia có nguồn gốc ở Nam Mỹ và là một nguồn protein tốt cho người ăn chay vì chúng chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu! Thêm vào đó, chất xơ và hàm lượng chất béo của những hạt này khiến người ăn có cảm giác no trong một khoảng thời gian dài. Hạt diêm mạch chứa đầy protein, chất béo có lợi cho tim và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Thêm vào đó, diêm mạch chứa L-arginine, một axit amin thiết yếu thúc đẩy sự phát triển của cơ trong quá trình sản xuất chất béo, vì thế nó là lựa chọn hoàn hảo cho sự trao đổi chất.

