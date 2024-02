Nguồn thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe trong dịp Tết

Thực phẩm tăng cường sức khỏe dịp Tết

Trái cây có chứa nhiều chất xơ, vitamin C và polyphenol chống oxy hóa. Do vậy, thêm quả mọng và các loại trái cây vào chế độ ăn uống sẽ giúp bạn ngăn ngừa và làm giảm triệu chứng của nhiều bệnh lý mãn tính, đồng thời, giúp hỗ trợ giảm cân, đặc biệt là trong dịp lễ tết.

Dừa: Dừa cung cấp một nguồn chất béo và chất xơ lành mạnh trong khi tương đối ít carb. Ngoài ra, dừa cung cấp chất điện giải và khoáng chất, từ đó trở thành lựa chọn thích hợp cho chế độ ăn kiêng low-carb.

Quả mọng: Các loại quả mọng có thể cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa có lợi cho cả đường ruột và não bộ. Đồng thời, bảo vệ bạn khỏi các chứng rối loạn viêm nhiễm, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và ung thư.

Quả mọng cũng rất giàu chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong khi vẫn giữ được lượng carb thuần thấp, đặc biệt là dâu tây, quả mâm xôi.

Quả mơ: Loại trái cây nhỏ này có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích đồng thời tương đối ít carb. Quả mơ cũng cung cấp một lượng chất xơ tốt và là nguồn cung cấp vitamin A và C. Quả mơ có tác dụng giảm đau, tẩy giun, chống hen suyễn, hạ sốt, sát trùng, chống co thắt, nhuận tràng.

Bưởi: Bưởi rất giàu chất xơ và vitamin C, khiến chúng trở thành lựa chọn lành mạnh cho chế độ ăn ít carb. Bưởi cải thiện hệ thống miễn dịch, hỗ trợ chức năng tim mạch khỏe mạnh, đồng thời, giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Lê: Lê là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và chất dinh dưỡng dồi dào. Lê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe đường ruột và chứng táo bón.

Táo: Táo giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Đồng thời, táo thúc đẩy giảm cân và cải thiện sức khỏe đường ruột và não bộ, là loại thực phẩm phù hợp để thêm vào chế độ ăn trong dịp lễ tết.

Dưa hấu: Dưa hấu là một loại trái cây thường xuất hiện trong dịp tết với màu đỏ may mắn, loại quả này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, chất dinh dưỡng và chất điện giải, bao gồm vitamin C, lycopene, choline, kali, magiê, chất xơ, sắt và thậm chí cả một số canxi. Dưa hấu có lượng đường tương đối cao so với các loại trái cây khác. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn low-carb khả thi do hàm lượng nước cao, làm loãng nồng độ đường tổng thể.

Dưa lưới: Dưa lưới là một loại trái cây giải khát có lượng carb tương đối thấp so với nhiều loại khác. Dưa lưới còn là nguồn cung cấp vitamin A và C.

Đào: Đào có hàm lượng carb thấp và chứa vitamin A và C. Đào rất hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và những bệnh liên quan đến lão hóa.