Nguyên nhân khiến bạn bị chuột rút

Không uống đủ nước: Chuột rút có thể là một cách cơ thể báo hiệu rằng bạn đang thiếu nước. Vì vậy, bạn hãy luôn mang theo mình một chai nước, đặc biệt là khi trời nóng. Nhiệt độ cao: Cơ thể mất nhiều nước nhất khi vận động trong điều kiện nhiệt độ cao, và điều này dễ khiến bạn bị chuột rút. Điều này một phần là vì các cơ cần nước, phần khác là vì các chất điện giải thoát ra ngoài theo mồ hôi khiến các cơ không thể hoạt động bình thường. Dược phẩm: Statin- loại thuốc giúp kiểm soát lượng cholesterol, và diuretic- loại thuốc giúp cơ thể đào thải nước. Đây là hai trong số nhiều loại thuốc có thể gây tác dụng phụ là chuột rút. Tuần hoàn máu kém: Nếu chuột rút trở nên tệ hơn khi bạn vận động, có thể bạn bị thiếu máu. Điều này có thể xảy ra khi bạn lười vận động hoặc khi có tuổi. Chuột rút có thể xảy ra khi cách động mạch thu hẹp khiến máu khó lưu thông. Chu kì kinh nguyệt: Một số phụ nữ bị chuột rút hoặc đau bụng trong kì kinh nguyêt, do một loại hormone tiết ra khiến các cơ tử cung thắt lại. Việc này giúp đẩy máu và chất thải ra ngoài, nhưng cũng có thể gây chuột rút. Tăng trưởng: Trẻ em thường bị chuột rút khi cơ thể chúng phát triển nhanh. Đôi khi trẻ cũng có những “cơn đau tăng trưởng”, nhưng thực chất là do chúng vận động quá nhiều hoặc trẻ em nhạy cảm hơn với cơn đau. Tập thể dục: Cơ thể cần vận động, nhưng vận động quá nhiều cùng lúc khi cơ thể chưa kịp thích nghi có thể gây chuột rút. Vậy nên hãy chú ý khởi động kĩ càng trước khi tập luyện. Làm thế nào để giảm đau do chuột rút?: Các cơn chuột rút thường tự biến mất khá nhanh, nhưng bạn có thể thực hiện một số biện pháp để giảm đau nhanh. Nếu bạn bị chuột rút do vận động quá mức, hãy dừng ngay lập tức; sau đó nhẹ nhàng mát-xa vùng cơ bị chuột rút hoặc sử dụng nhiệt để đưa máu đến khu vực bị đau. Tại sao nên giãn cơ: Cơ là các bó sợi có thể dễ dàng co lại hoặc nở ra khi bạn vận động. Khi bạn giãn các bó cơ thường xuyên, chúng sẽ vận hành tốt hơn, nhờ đó bạn sẽ ít bị chuột rút hơn. Tầm quan trọng của chế độ ăn uống: Các loại rau củ nhiều màu sắc chứa các chất điện giải giúp định hình các cơ và giúp bạn tránh bị chuột rút. Rau ăn lá và chuối là những lựa chọn tuyệt vời. Khi nào bạn cần gặp bác sĩ: Hầu hết các cơn chuột rút đều không nghiêm trọng, nhưng nếu chúng xuất hiện thường xuyên và không rõ nguyên nhân, hãy đến gặp bác sĩ. Đôi khi chuột rút có thể là triệu chứng của các bệnh như bệnh tuyến giáp, bệnh xơ gan hoặc xơ cứng động mạch./.

Không uống đủ nước: Chuột rút có thể là một cách cơ thể báo hiệu rằng bạn đang thiếu nước. Vì vậy, bạn hãy luôn mang theo mình một chai nước, đặc biệt là khi trời nóng. Nhiệt độ cao: Cơ thể mất nhiều nước nhất khi vận động trong điều kiện nhiệt độ cao, và điều này dễ khiến bạn bị chuột rút. Điều này một phần là vì các cơ cần nước, phần khác là vì các chất điện giải thoát ra ngoài theo mồ hôi khiến các cơ không thể hoạt động bình thường. Dược phẩm: Statin- loại thuốc giúp kiểm soát lượng cholesterol, và diuretic- loại thuốc giúp cơ thể đào thải nước. Đây là hai trong số nhiều loại thuốc có thể gây tác dụng phụ là chuột rút. Tuần hoàn máu kém: Nếu chuột rút trở nên tệ hơn khi bạn vận động, có thể bạn bị thiếu máu. Điều này có thể xảy ra khi bạn lười vận động hoặc khi có tuổi. Chuột rút có thể xảy ra khi cách động mạch thu hẹp khiến máu khó lưu thông. Chu kì kinh nguyệt: Một số phụ nữ bị chuột rút hoặc đau bụng trong kì kinh nguyêt, do một loại hormone tiết ra khiến các cơ tử cung thắt lại. Việc này giúp đẩy máu và chất thải ra ngoài, nhưng cũng có thể gây chuột rút. Tăng trưởng: Trẻ em thường bị chuột rút khi cơ thể chúng phát triển nhanh. Đôi khi trẻ cũng có những “cơn đau tăng trưởng”, nhưng thực chất là do chúng vận động quá nhiều hoặc trẻ em nhạy cảm hơn với cơn đau. Tập thể dục: Cơ thể cần vận động, nhưng vận động quá nhiều cùng lúc khi cơ thể chưa kịp thích nghi có thể gây chuột rút. Vậy nên hãy chú ý khởi động kĩ càng trước khi tập luyện. Làm thế nào để giảm đau do chuột rút?: Các cơn chuột rút thường tự biến mất khá nhanh, nhưng bạn có thể thực hiện một số biện pháp để giảm đau nhanh. Nếu bạn bị chuột rút do vận động quá mức, hãy dừng ngay lập tức; sau đó nhẹ nhàng mát-xa vùng cơ bị chuột rút hoặc sử dụng nhiệt để đưa máu đến khu vực bị đau. Tại sao nên giãn cơ: Cơ là các bó sợi có thể dễ dàng co lại hoặc nở ra khi bạn vận động. Khi bạn giãn các bó cơ thường xuyên, chúng sẽ vận hành tốt hơn, nhờ đó bạn sẽ ít bị chuột rút hơn. Tầm quan trọng của chế độ ăn uống: Các loại rau củ nhiều màu sắc chứa các chất điện giải giúp định hình các cơ và giúp bạn tránh bị chuột rút. Rau ăn lá và chuối là những lựa chọn tuyệt vời. Khi nào bạn cần gặp bác sĩ: Hầu hết các cơn chuột rút đều không nghiêm trọng, nhưng nếu chúng xuất hiện thường xuyên và không rõ nguyên nhân, hãy đến gặp bác sĩ. Đôi khi chuột rút có thể là triệu chứng của các bệnh như bệnh tuyến giáp, bệnh xơ gan hoặc xơ cứng động mạch./.