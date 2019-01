Nguyên nhân khiến bạn luôn cảm thấy lạnh

1.Thiếu máu: Thiếu máu có thể là một trong những nguyên nhân khiến bạn luôn có cảm giác ớn lạnh. Thiếu máu xảy ra khi cơ thể không có đủ lượng tế bào hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nó sẽ khiến bạn mệt mỏi, hoa mắt và khó thở. Thiếu máu cũng có thể khiến bạn thấy lạnh, đặc biệt là ở bàn chân và tay. 2. Suy tuyến giáp: Suy tuyến giáp là khi tuyến giáp ở cổ bạn không sản sinh đủ lượng hormone cần thiết. Căn bệnh này có thể khiến bạn cực kì nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Bạn cũng có thể gặp các triệu chứng như đau khớp, táo bón, khô da và tăng cân. 3. Bệnh thận: Bệnh thận có thể làm hạ nhiệt độ cơ thể và gây ra nhiều vấn đề khác trên cơ thể bạn. Bệnh thận cũng có liên quan đến thiếu máu, khiến bạn cảm thấy lạnh kể cả khi ở trong môi trường ấm áp. 4. Tiểu đường loại 2: Khi bị tiểu đường loại 2, bạn cũng có thể mắc bệnh thận, thiếu máu và các vấn đề với hệ tuần hoàn, khiến cho cơ thể cảm thấy rét lạnh. Những tổn thương thần kinh do căn bệnh này gây ra cũng có thể khiến bạn thấy lạnh. Kiểm soát lượng đường trong máu bằng những thay đổi trong lối sống và sử dụng thuốc có thể sẽ làm giảm triệu chứng này. 5. Bệnh động mạch ngoại biên: Bệnh này xảy ra khi những mảng xơ vữa làm hẹp động mạch, khiến chân và tay bạn khó có thể nhận đủ lượng máu cần thiết. Nếu một bên chân cảm thấy lạnh hơn rất nhiều so với bên còn lại, đặc biệt là cảm thấy tê, đau đớn, có thể là một triệu chứng của căn bệnh này. 7. Chán ăn: Đây là một chứng rối loạn ăn uống có thể khiến bạn cắt giảm đáng kể lượng protein hấp thụ và khiến cơ thể gầy còm đến mức nguy hiểm. Sự thiếu hụt chất béo trong cơ thể có thể khiến bạn luôn cảm thấy lạnh, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân. Căn bệnh này có thể đe dọa đến tính mạng của bạn. 8. Cúm: Cúm là do một loại virus ảnh hưởng đến toàn cơ thể, đặc biệt là mũi, họng và phổi. Bạn có thể bị sốt cao và ớn lạnh, đi kèm là đau đầu, đau cơ, ho. 9. Thiếu vitamin B12: Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu, khiến cho bạn cảm thấy lạnh. Vitamin B12 có trong thịt gà, trứng và cá. Một số loại ngũ cốc và thực phẩm khác cũng có chứa chất này. 10. Thiếu sắt: Nếu không có đủ lượng sắt cần thiết trong cơ thể, bạn có thể mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt, khiến cho cơ thể cảm thấy lạnh. Nó có thể được gây ra do mất máu, chế độ ăn uống chưa hợp lý hoặc do cơ thể bạn không thể hấp thụ sắt một cách hiệu quả. 11. Sử dụng đồ uống có cồn: Đồ uống có cồn có thể khiến bạn thấy ấm lên lúc đầu, bởi nó làm giãn những mạch máu ngay dưới da. Nhưng bạn sẽ cảm thấy lạnh sau đó. Trong thời tiết giá lạnh, sử dụng đồ uống có cồn có thể khiến bạn cảm thấy lạnh đến mức nguy hiểm, giảm thân nhiệt.

