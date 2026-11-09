Nhật Bản chuyển giao công nghệ điều trị ung thư, bệnh mạn tính cho Việt Nam

Lễ công bố chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư của Nhật Bản giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul diễn ra ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của y tế nước nhà đã “về đích” hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế. Việt Nam trở thành số ít các quốc gia trong khu vực châu Á có thể hoàn toàn làm chủ “công nghệ lõi” trong công nghệ và liệu pháp tế bào, với các tiêu chuẩn chất lượng cao cấp và mức độ an toàn tương đồng với các tiêu chuẩn tại Nhật Bản.

Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bà Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn Grandsoul Nhật Bản trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch (Ảnh: TTXVN)

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch. Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch và tiên phong thế giới trong sử dụng kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, mang lại những hiệu quả vượt trội trong kéo dài thời gian sống khỏe mạnh cho người bệnh.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế hai nước, mà còn là kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Công nghệ tế bào thế hệ mới do Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara phát triển; được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt, cấp phép ứng dụng nhiều năm tại nước này. Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh sẽ nhận chuyển giao hai công nghệ phân lập, nuôi cấy, biệt hóa chọn lọc: tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Công nghệ tế bào gốc trung mô (MSC) hiện được nghiên cứu, phát triển trong nhiều hướng ứng dụng liên quan đến bệnh lý tim mạch, thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da… Còn giải pháp tế bào miễn dịch tự nhiên (NK) được ứng dụng trong điều trị ung thư, góp phần thay đổi chiến lược điều trị và cải thiện kết quả ở nhiều loại bệnh, như ung thư vú, phổi, dạ dày, bàng quang, thận, đại trực tràng…. NK mở ra cơ hội ứng dụng mới trong miễn dịch trị liệu, có thể được phối hợp với các phương pháp điều trị ung thư đa mô thức khác, như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích.

Công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch đòi hỏi yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về chuyên môn và kiểm soát chất lượng. GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara đánh giá Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có nền tảng công nghệ, nhân sự và các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm túc, bài bản, là điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và phát triển các công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản rất chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Hệ thống labo đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật nuôi cấy, hoạt hóa và chuẩn bị tế bào tiên tiến phục vụ điều trị (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tế bào gốc và tế bào miễn dịch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư lớn toàn diện để phát triển y tế công nghệ cao. Trong lĩnh vực y học tái tạo và trị liệu tế bào, Tâm Anh đã xây dựng và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động Ngân hàng mô và máu cuống rốn, từ năm 2019. Song song, Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào cũng được xây dựng và phát triển mạnh mẽ.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018 (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

"Sở hữu công nghệ tế bào gốc MSC và tế bào miễn dịch NK giúp chúng ta có thêm một vũ khí tối tân, hiện đại hàng đầu thế giới trong chiến lược dự phòng, điều trị ung thư và các bệnh mạn tính đang gia tăng nhanh tại Việt Nam, giúp kiểm soát bệnh và cải thiện khả năng sống còn cho người bệnh", theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn. Người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước, giảm chi phí và gánh nặng khi phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời có cơ hội thu hút, thúc đẩy khách quốc tế đến Việt Nam khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.