Nhật Bản đón bước chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo”

Chủ Nhật, 05:57, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với 2 sản phẩm đặc trị dành cho 2 loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá đối với y học thế giới.

 

Sản phẩm thứ nhất vừa được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là RiHEART, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng, do công ty CUORiPS nghiên cứu - phát triển, còn loại thứ hai là AMCHEPRY đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau, nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng (iPS).

Tế bào iPS do Sumitomo Pharma nuôi cấy. (Ảnh: Jiji Press)

RiHEART là lớp màng mỏng được nuôi cấy từ các tế bào cơ tim, sau đó được phẫu thuật dán trực tiếp lên bề mặt trái tim bị suy yếu. Lớp màng này tự động co bóp, hoạt động đồng bộ với nhịp tim của bệnh nhân để hỗ trợ chức năng bơm máu, đồng thời, tiết ra các chất đặc biệt giúp kích thích cơ tim bị tổn thương tự phục hồi và tái tạo các mạch máu mới xung quanh.

Trong khi đó, AMCHEPRY là loại thuốc sử dụng các tế bào tiền thân thần kinh có nguồn gốc từ tế bào iPS của người hiến tặng, cấy trực tiếp vào não bệnh nhân để phục hồi chức năng và tự sản sinh ra dopamine - một loại chất dẫn truyền thần kinh và hormone quan trọng trong cơ thể và nếu bị suy giảm trong não sẽ là tác nhân gây bệnh Parkingson. Loại thuốc này đã được áp dụng cho bảo hiểm y tế tại Nhật Bản từ giữa tháng 5/2026.

Lớp màng cơ tim RiHEART. (Ảnh: Jiji Press)

Trong những năm gần đây công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng (iPS) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học Nhật Bản với nhiều công trình nghiên cứu đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trên thế giới các sản phẩm ứng dụng công nghệ này được cho phép sử dụng trong điều trị thực tế.

Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên, mà còn được coi là bước đột phá, giúp Nhật Bản chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo và phòng ngừa”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Bộ Y tế y học tái tạo tế bào gốc suy tim
Ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bệnh nhi suy tủy mức độ nặng
Ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bệnh nhi suy tủy mức độ nặng

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM lần đầu tiên thực hiện thành công ca dị ghép tế bào gốc tạo máu cho một bệnh nhi người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

BV Đà Nẵng thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân trị bệnh đau u tủy xương

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương. Đây là ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cha đẻ của công nghệ tế bào gốc từ dây rốn: Dùng thuốc cũ điều trị bệnh mới

VOV.VN - Người phát minh ra công nghệ tế bào gốc từ dây rốn, PGS. BS Phan Toàn Thắng, chia sẻ với VOV những tâm huyết của ông với y học trường thọ và những phương thuốc điều trị cho người dân với giá rẻ mà lại tốt!

