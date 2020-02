Tầm quan trọng của tiêm vacine đúng lịch

Do ảnh hưởng của dịch do virus Corona mới (Covid-19), những ngày qua nhiều cha mẹ hạn chế cho con ra ngoài. Có nhiều trẻ vì lý do này đã bị trì hoãn không được tiêm phòng đúng lịch. Để tạo miễn dịch tốt cho trẻ và cộng đồng, các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ nên sớm đưa con đi tiêm trở lại.



Chúng tôi đã phỏng vấn Ths.BS Nguyễn Thanh Hưng, Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang để có những hướng dẫn kịp thời giúp cha mẹ yên tâm đưa con tới bệnh viện tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch, đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

PV: Thưa bác sĩ, lịch tiêm vacine được thiết kế dựa trên các cơ sở nào?

Ths.BS Nguyễn Thanh Hưng: Lịch tiêm chủng vacine được thiết kế dựa trên mô hình bệnh tật của từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Dựa trên các thông tin nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế các nước sẽ ban hành lịch tiêm phòng vacine cụ thể cho từng độ tuổi.

Việc tiêm vacine - hiểu một cách đơn giản là đưa vào cơ thể một lượng kháng nguyên của virus hoặc vi khuẩn gây bệnh vào cơ thể khỏe mạnh nhằm tạo ra kháng thể để phòng bệnh tương ứng. Vì vây, việc tiêm ngừa vacine đúng lịch giúp chúng ta phòng các bệnh một cách sớm nhất và hiệu quả nhất.

PV: Nếu trẻ không được tiêm vacine đúng lịch thì có sẽ những ảnh hưởng nào tới sức khỏe, thưa bác sĩ?

Ths.BS Nguyễn Thanh Hưng: Nếu mũi tiêm trễ hay không đúng lịch có những vacine sẽ quá hạn và không còn tiêm được. Khi tiêm trễ hơn so với lịch chuẩn quá xa (tùy lọai vacine) so với mũi đầu, có thể làm mất hiệu quả phòng bệnh cho trẻ. Cuối cùng, trong thời gian tiêm ngừa trễ thì cơ thể sẽ có lỗ hổng miễn dịch đối với căn bệnh cần tiêm phòng và dễ bị bệnh trong thời gian đó.

PV: Theo bác sĩ, chỉ nên trì hoãn tiêm chủng trong tình huống nào?

Ths.BS Nguyễn Thanh Hưng: Việc trì hoãn tiêm chủng có thể vì nhiều lý do. Tuy nhiên theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng ta chỉ trì hoãn tiêm chủng khi trẻ đang mắc bệnh cấp tính, trẻ sốt trên 37.5 độ C, trẻ sơ sinh nặng dưới 2.000g và vài trường hợp đặc biệt khác như đang hoặc mới kết thúc điều trị Corticoid liều cao, dùng các sản phẩm Globulin miễn dịch hoặc theo nhà sản xuất.

PV: Nếu các bà mẹ có lo lắng về việc trẻ ra ngoài trong lúc có dịch bệnh (như Covid-19), thì nên thực hiện các biện pháp bảo vệ nào cho trẻ để đảm bảo an toàn?

Ths.BS Nguyễn Thanh Hưng: Hiện tại thì Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19 nên cha mẹ có thể yên tâm hơn, tuy nhiên vẫn luôn cần thận trọng tránh đưa con trẻ đến chỗ đông người.

Tại Vinmec Nha Trang, bệnh viện đã tổ chức phân luồng khách hàng ra vào bệnh viện một theo một chiều để phòng ngừa lây nhiễm bệnh. Do đó, cha mẹ và các bé hoàn toàn yên tâm đến khu có các em bé khỏe mạnh để tiêm ngừa… Các vacine quan trọng liên quan đến đường hô hấp nên ưu tiên tiêm phòng trong thời gian này là vaccine 6 trong 1, cúm và phế cầu…

Việc tiêm ngừa vacine đúng lịch giúp trẻ em phòng các bệnh một cách sớm nhất và hiệu quả nhất.

Nếu nếu bé hợp tác thì nên cha mẹ nên đeo khẩu trang cho bé khi ra ngoài. Đồng thời việc giữ tay sạch, đồ chơi của trẻ sạch là việc làm cần thiết.

Cuối cùng, bác sĩ rất khuyến khích mẹ cho con bú đối với các bé trong độ tuổi còn bú mẹ. Nguồn dinh dưỡng quý giá này có thể cung cấp một lượng lớn kháng thể giúp hệ miễn dịch của bé khỏe mạnh hơn, giúp bé có khả năng chống lại dịch bệnh tốt.

PV: Thưa bác sĩ, khi cha mẹ lựa chọn tiêm chủng ở Vinmec Nha Trang sẽ có những thuận lợi gì?

Ths.BS Nguyễn Thanh Hưng: Nguồn vacine được Vinmec Nha Trang cung cấp đầy đủ, được bảo quản theo một quy trình nghiêm ngặt nên đảm bảo chất lượng. Trước mỗi mũi tiêm, các bé và bất cứ người tiêm chủng nào cũng được các bác sĩ chuyên khoa tương ứng thăm khám kĩ lưỡng để đảm bảo đủ sức khỏe và an toàn cho mũi tiêm nhất.

Đặc biệt, Trung tâm Tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang được bố trí tại một khu riêng biệt, với không gian thông thoáng, luôn luôn được vệ sinh và phun khử khuẩn kĩ lưỡng. Mỗi khách hành đến Vinmec Nha Trang được phân luồng đi riêng biệt cho từng đối tượng khách hàng khác nhau, hạn chế tiếp xúc và lây nhiễm bệnh, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ và người thân.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ vì cuộc trò chuyện này!./.