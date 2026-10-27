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Những ai nên hạn chế ăn mướp đắng để tránh hại sức khỏe?

Thứ Ba, 11:25, 27/10/2026
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VOV.VN - Mướp đắng giàu vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại quả này. Đặc biệt, người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc cần thận trọng khi ăn nhiều mướp đắng hay sử dụng sản phẩm chiết xuất từ loại quả này.

 

Giá trị dinh dưỡng của mướp đắng

Mướp đắng chứa vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật như charantin, đang được nghiên cứu về khả năng ảnh hưởng đến chuyển hóa đường huyết. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để xem loại quả này là phương pháp thay thế thuốc điều trị đái tháo đường. Mướp đắng có thể bổ sung dưỡng chất cho chế độ ăn nhưng không có nghĩa là có thể phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh như xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Những ai không nên ăn mướp đắng?

Người mắc bệnh huyết áp thấp

Một số nghiên cứu cho thấy mướp đắng có thể tác động đến quá trình điều hòa đường huyết và huyết áp, dù hiệu quả thực tế ở người vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Người có huyết áp thấp hoặc thường xuyên bị tụt huyết áp nên thận trọng khi ăn nhiều mướp đắng, đặc biệt nếu đang sử dụng thuốc có khả năng làm giảm huyết áp. Nếu xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, choáng váng hoặc mệt mỏi sau khi ăn, cần ngừng sử dụng và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ nếu muốn dùng mướp đắng thường xuyên với mục đích hỗ trợ điều trị.

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Phụ nữ có thai và đang cho con bú

Phụ nữ mang thai nên tránh ăn nhiều mướp đắng hoặc dùng chiết xuất từ loại quả này khi chưa có tư vấn y tế, do còn lo ngại về ảnh hưởng đến thai kỳ và thiếu bằng chứng an toàn ở người. Phụ nữ cho con bú cũng nên thận trọng, tránh tự sử dụng chế phẩm cô đặc và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần dùng với mục đích điều trị.

Người có bệnh lý gan, thận

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất mướp đắng cô đặc có thể ảnh hưởng đến gan, nhưng chưa đủ bằng chứng về nguy cơ này ở người khi ăn thông thường. Người mắc bệnh gan, thận nên thận trọng với các chế phẩm liều cao, chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng mướp đắng để hỗ trợ điều trị.

Người vừa trải qua phẫu thuật

Sau phẫu thuật, người bệnh cần thận trọng khi ăn nhiều mướp đắng hoặc dùng chế phẩm bổ sung, đặc biệt nếu đang sử dụng insulin hay thuốc hạ đường huyết. Không có khuyến cáo chung yêu cầu kiêng mướp đắng hai tuần trước và sau phẫu thuật; người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ tùy tình trạng sức khỏe và loại phẫu thuật.

Người mắc bệnh thiếu men G6PD

Thiếu men G6PD khiến hồng cầu dễ bị phá hủy khi tiếp xúc với một số tác nhân, gây thiếu máu tán huyết. Tuy nhiên, bằng chứng về nguy cơ cụ thể khi ăn mướp đắng ở người mắc bệnh này còn hạn chế. Người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ về chế độ ăn, đặc biệt nếu từng có phản ứng bất thường sau khi ăn thực phẩm. Nếu xuất hiện mệt mỏi, vàng da, nước tiểu sẫm màu hoặc khó thở, cần đi khám sớm.

Không nên ăn mướp đắng khi đói nếu dễ bị kích ứng tiêu hóa

Mướp đắng chứa chất xơ và các hợp chất có vị đắng, có thể gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người khi ăn nhiều. Nếu dùng lúc đói và nhận thấy các triệu chứng như cồn cào, đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy, người dùng nên điều chỉnh lượng ăn và chuyển sang sử dụng cùng bữa ăn.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều cần tránh ăn mướp đắng khi bụng đói. Điều quan trọng là lựa chọn khẩu phần phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể và ngừng sử dụng nếu triệu chứng khó chịu kéo dài.

Thức ăn kỵ với mướp đắng

Chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy ăn mướp đắng cùng tôm sẽ tạo ra thạch tín gây độc. Tương tự, chưa có cơ sở rõ ràng cho rằng mướp đắng kỵ măng cụt hoặc trà xanh, hay việc ăn cùng nhau làm giảm hấp thu dưỡng chất. Vì vậy, có thể kết hợp các thực phẩm này trong chế độ ăn cân đối, miễn là chúng tươi và được bảo quản, chế biến an toàn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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